Про це повідомили у пресслужбі АМКУ.

У липні українську частину нафтопродуктопроводу “Самара-Західний напрямок”, заарештовану в межах санкцій проти нардепа Віктора Медведчука і пов’язаних із ним осіб, віддали в управління АТ “Укртранснафта”. “Укртранснафта” підписала з Агентством з розшуку та менеджменту активів (АРМА) договір терміном на 5 років на управління нафтопродуктопроводом.

Як відомо, АТ “Укртранснафта” – оператор системи магістральних нафтопроводів України. Засновником і єдиним акціонером товариства зазначено Національну акціонерну компанію “Нафтогаз України” (тобто 100% акцій “Укртранснафти” перебувають в управлінні НАК). Попри це компанію “Укртранснафта” пов’язують з олігархом Ігорем Коломойським.

ТОВ “Прикарпатзахідтранс” вимагало в суді визнання недійсним і скасування рішення Антимонопольного комітету України про надання дозволу на передачу контролю над нафтопродуктопроводом “Укртранснафта”.

“3 листопада 2021 року Господарський суд міста Києва відмовив ТОВ “Прикарпатзахідтранс” у задоволенні позовних вимог”, — сповістили в АМКУ.

Про яку “трубу” йдеться?

Трубопровід “Самара-Західний напрямок” був побудований за часів СРСР та після здобуття Україною незалежності мав перейти у власність держави.

Водночас дочірня компанія російської “Транснафтопродукт” зазначений трубопровід у власність України не передала. У 2011 році Господарський суд Рівненської області визнав право власності на частину нафтопродуктопроводу “Самара-Західний напрямок”, що проходить територією України, за Україною. Апеляційний та Вищий господарський суд рішення підтвердили.

Однак у 2015 році Господарський суд Рівненської області скасував рішення суду через нібито нові обставини справи. У 2017 році той же суд визнав право власності на частину нафтопродуктопроводу за ТОВ “Прикарпатзахідтранс”.

За версією Національного антикорупційного бюро, рішення ухвалили на основі неправдивого висновку судової інженерно-технічної експертизи. В січні 2021 року експертці, що склала висновок, повідомили про підозру.

“Прикарпатзахідтранс” було продано росіянами у 2015 році. Станом на лютий 2021 року кінцевим бенефіціарним власником компанії є громадянин Німеччини Анатолій Шефер, якого пов’язують с оточенням Віктора Медведчука.

Серед засновників “Прикарпатзахідтранс” також зазначено швейцарську “Інтернешнл трейдинг партнерс” та “Нафтобітумний завод”.

19 лютого Рада національної безпеки і оборони доручила Кабінету міністрів вжити невідкладних заходів для повернення у держвласність частини нафтопродуктопроводу, що належить особам, афілійованим з кумом Володимира Путіна та головою політради “ОПЗЖ” Віктором Медведчуком.

24 лютого Вищий антикорупційний суд наклав арешт на майно технологічного комплексу нафтопродуктопроводу та передав його в управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).