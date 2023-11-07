Про це із зали суду повідомила кореспондентка «Суспільного».

Близько 20 парламентарів прийшли на його підтримку, нардеп Разумков заявив, що хоче взяти Ніколаєнка на поруки, пише «Суспільне».

«Під час засідання прокурор сказав, що Ніколаєнко рухався зі швидкістю 146 кілометрів на годину, однак остаточна експертиза ще не готова. Дозволена швидкість на цій трасі – 110 кілометрів на годину. Як сказав Ніколаєнко, загибла дівчина намагалася перебігти дорогу в невстановленому місці», – ідеться в повідомленні.