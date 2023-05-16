Сьогодні, 16 травня судове засідання щодо знесення каплички біля Десятинної церкви не відбулося.

Про це повідомляє пресслужба Мінкульту у Telegram.

Так, у Північному апеляційному господарському суді не відбулося засідання щодо розгляду апеляційної скарги релігійної громади УПЦ, яке не погодилось з рішенням суду першої інстанції.

Як пишуть у міністерстві, причини відсутності суддів та дата проведення нового засідання поки невідомі. Це означатиме, що справа про звільнення території Національного музею історії України від так званого “храму-кіоску” УПЦ затягнеться.

Раніше Господарський суд міста Києва задовольнив позов Національного музею історії України та вирішив усунути Національному музею історії України перешкоди у користуванні земельною ділянкою. Також йшлося про скасування запису про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно, а саме: нежитлову будівлю (літ. “Р”), каплицю.

Знести “храм-маф” своїм позовом Національний музей історії України вимагав ще з 2020 року.