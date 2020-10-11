Печерський районний суд Києва відмовився задовольнити позов міського голови Черкас Анатолія Бондаренка до президента Володимира Зеленського про захист честі, гідності й ділової репутації. Раніше глава держави назвав його "бандитом".

Про це йдеться в рішенні суду від 1 жовтня.

Раныше мер Черкас Анатолій Бондаренко подав до суду на президента Володимира Зеленського, який назвав його “бандитом”.

У ньому вказано, що позов Бондаренка є “необґрунтованим”. Водночас суд переконаний, що слова Зеленського не містять свідомо неправдивої інформації чи надмірних оцінних суджень. Відповідно до рішення, суд не вважає, що Зеленський подав їх “у брутальній, принизливій чи непристойній формі”, тому що вони є “його особистим суб’єктивним ставленням”.

“Публічна особа, державний службовець, повинен бути готовим до підвищеного рівня критики, у тому числі у грубій формі, прискіпливої уваги суспільства і підвищеної зацікавленості суспільства його діяльністю та/або особистим життям, адже вони, обираючи кар`єру публічної особи, погодились на таку увагу”, – наголосили у суді.

Зазначається, що мер Черкас Бондаренко може подати апеляційну скару на рішення суду протягом 30 днів із дня його проголошення.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський назвав бандитом мера Черкас Анатолія Бондаренка, оскільки проти того відкрито 19 кримінальних проваджень.

Раніше влада Черкас прийняли рішення достроково послабити карантинні обмеження в місті. У зв’язку з цим поліція відкрила кримінальне провадження щодо міської влади Черкас.

Міський голова пояснив це, зазначивши, що ослаблення карантину — це зрівняння права на роботу тих чи інших об’єктів власності та інфраструктури.