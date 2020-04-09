Про це повідомили в пресслужбі суду.
Так, відповідним рішенням суд задовольнив скаргу ГО “Бердянський антикорупційний центр”.
Зокрема, за версією заявника, вищезазначені посадовці довели ДП “Бердянський морський торговельний порт” до банкрутства через зловживання владою, службовими підробками, грубим порушенням законодавства про працю та невиконанням судового рішення.
Крім цього, у заяві містяться дані про нібито вчинення кримінальних правопорушень начальником Бердянського філіалу ДП “Адміністрація морських портів України”, службовими особами АМПУ та його колишнім керівництвом, а також виконувачем обов’язки директора на теперішній час.
“Також є відомості щодо протизаконних дій керівників компаній ТОВ “Аскет-Шиппінг” та ТОВ “Агро-Класс” як співучасників злочинів, вчинених службовими особами. До заяви ГО “Бердянський антикорупційний центр” додав документи на підтвердження зазначених фактів”, — йдеться в повідомленні.
Заявник просив суд визнати протиправною бездіяльність детектива НАБУ щодо внесення відомостей про кримінальне правопорушення до єдиного реєстру досудових рішень, а також зобов’язати детектива невідкладно розпочати досудове розслідування та внести до ЄРДР відомості за кожним окремо вказаним у заяві кримінальним правопорушенням і відносно кожної службової особи окремо.
Проте дослідивши матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення скарги.
Під час розгляду скарги суд встановив, що відомості, які містяться у заяві ГО “Бердянський антикорупційний центр”, дійсно не були внесені до ЄРДР та дослідженні у межах досудового розслідування кримінального провадження.
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