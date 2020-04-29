Вищий антикорупційний суд зобов'язав Національне антикорупційне бюро України порушити справу за повідомленням про недекларування генеральним прокурором Іриною Венедіктовою майна.

Про це повідомив активіст Сергій Стерненко у Facebook.

Він також оприлюднив фото судового рішення.

“Скаргу Стерненка Сергія В’ячеславовича на бездіяльність посадової особи НАБУ щодо невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань задовольнити. Зобов’язати посадову особу НАБУ внести відомості за заявою Стерненка Сергія В’ячеславовича від 13 квітня 2020 в ЄРДР”, – йдеться в документі.

Стерненко зазначив, що заяву подавав щодо можливого недекларування Венедіктовою майна – годинника за 10 тисяч євро та членства у ГО з ознаками прибутковості.

Раніше повідомлялося, що одеський активіст Сергій Стерненко написав заяву в Національне антикорупційне бюро (НАБУ) на генпрокурора Ірину Венедіктову через можливе декларування нею недостовірної інформації.