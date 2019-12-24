Вищий антикорупційний суд зобов'язав підозрюваного у привласненні коштів "Укрзалізниці" нардепа Ярослава Дубневича носити електронний браслет ще два місяці.

Про це повідомили в прес-службі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП)

“У вівторок, 24 грудня 2019 року, Вищий антикорупційний суд за клопотанням керівника САП Назара Холодницького продовжив процесуальні обов’язки, покладені на народного депутата України 9 скликання, підозрюваному у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем)”, — йдеться в повідомленні.

Так нардепа Дубневича зобов’язали прибувати на вимогу детектива, прокурора та суду, повідомляти про зміну місця проживання або місця роботи, утримуватися від спілкування зі свідками, здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон, а також носити електронний браслет до 22 лютого 2020 року.

Нагадаємо, за даними слідства, Ярослав Дубневич, бувши депутатом 8-го скликання і головою комітету ВР з питань транспорту, був сповіщений про фінансовий стан “Укрзалізниці”, “зокрема про потреби при проведенні державних закупівель”, а також мав вплив на засновників і посадових осіб підприємства, яке є єдиним виробником стрілкових переведень.

За інформацією ГПУ, нардеп зі спільниками вивчили й проаналізували попит і ціни на ринку стрілкових переведень і прийняли рішення заволодіти коштами філії “Центр забезпечення виробництва” ПАТ “Укрзалізниця”. За інформацією слідства, депутат завдав збитків державі на 93 млн 277 тис. гривень.