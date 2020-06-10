Верховний суд Бразилії прийняв рішення відновити роботу веб-сайту, на якому публікувалися дані про ситуацію з коронавірусом COVID-19 в країні.

Про це повідомляє BBC.

Раніше міністерство охорони здоров’я Бразилії припинило публікувати дані щодо смертей і випадків захворювання COVID-19. Це сталося 6 червня, після того, як Бразилія стала антилідером за кількістю випадків заражень і смертей на добу.

Незважаючи на обурення з боку громадськості, в відомстві заявили, що будуть повідомляти тільки про випадки, що сталися за останні 24 години.

У відповідь критики звинуватили уряд в маніпулюванні даними, а Національна рада державних секретарів охорони здоров’я Бразилії назвала таке рішення “авторитарним, бездушним, нелюдським і неетичним”.

Президента, який схвалив таке рішення МОЗ, критики дорікнули в тому, що він порівняв пандемію з “невеликим грипом”.

Верховний суд отримав позов від трьох політичних партій, які вимагали відновити роботу сайту про ситуацію з COVID-19.

Суддя Олександр де Мораес ухвалив рішення на їхню користь, зобов’язавши міністерство охорони здоров’я Бразилії повністю відновити публікацію даних про COVID-19 в інтересах суспільної охорони здоров’я. В уряду є 48 годин, щоб виконати рішення суду.