Про це повідомляє BBC.
Раніше міністерство охорони здоров’я Бразилії припинило публікувати дані щодо смертей і випадків захворювання COVID-19. Це сталося 6 червня, після того, як Бразилія стала антилідером за кількістю випадків заражень і смертей на добу.
Незважаючи на обурення з боку громадськості, в відомстві заявили, що будуть повідомляти тільки про випадки, що сталися за останні 24 години.
У відповідь критики звинуватили уряд в маніпулюванні даними, а Національна рада державних секретарів охорони здоров’я Бразилії назвала таке рішення “авторитарним, бездушним, нелюдським і неетичним”.
Президента, який схвалив таке рішення МОЗ, критики дорікнули в тому, що він порівняв пандемію з “невеликим грипом”.
Верховний суд отримав позов від трьох політичних партій, які вимагали відновити роботу сайту про ситуацію з COVID-19.
Суддя Олександр де Мораес ухвалив рішення на їхню користь, зобов’язавши міністерство охорони здоров’я Бразилії повністю відновити публікацію даних про COVID-19 в інтересах суспільної охорони здоров’я. В уряду є 48 годин, щоб виконати рішення суду.
- Чорногорія у вівторок, 2 червня, оголосила про припинення епідемії коронавірусу COVID-19 в країні.