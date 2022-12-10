Суд у Миколаєві обрав запобіжний захід так званій "головній бухгалтерці" окупаційної адміністрації у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Про це йдеться на сторінці суду в Facebook.

“У Центральному районному суді міста Миколаєва обрано запобіжний захід 59-річній мешканці міста Снігурівка, підозрюваній у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.111-1 КК України. Підозрюваній ухвалено запобіжний захід у виді тримання під вартою без можливості внесення застави”, — зазначено у повідомленні.

Згідно з матеріалами клопотання, підозрювана погодилась обійняти посаду головного бухгалтера в незаконно створеному окупаційною владою органі влади, т.зв. “військово-цивільній адміністрації Снігурівки та Снігурівського району”.

Функцію головного бухгалтера жінка виконувала починаючи з літа 2022 року. На посаді вона організовувала та контролювала роботу бухгалтерського відділу окупаційної адміністрації держави-агресора, нараховувала виплати заробітної плати співробітникам адміністрації, формувала звітність роботи відділу.

За свою “роботу” жінка отримувала грошову винагороду у сумі 70 тисяч рублів.

Як зауважив прокурор, підозра є обґрунтованою та зазначав про наявність ризиків переховування від слідства, перешкоджання кримінальному провадженню, скоєння іншого кримінального правопорушення. Підозрювана та її захисник просили відмовити у задоволенні клопотання та обрати запобіжний захід у виді домашнього арешту.