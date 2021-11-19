Малиновський районний суд Одеси засудив 26-річного чоловіка до читання творів Івана Франка та Льва Толстого за крадіжку мобільного телефона та 50 гривень.

Про це повідомила пресслужба суду.

Зазначається, що 26-річний чоловік проник у квартиру свого знайомого та вкрав мобільний телефон та 50 гривень, чим спричинив шкоду потерпілому на загальну суму 903,33 гривні.

Суд визнав чоловіка винним за частиною 3 статті 185 КК України. Свою провину крадій визнав повністю.

Водночас суддя звільнив злодія від відбування покарання з випробувальним строком на 1 рік.

Крім того, суд також зобов’язав чоловіка вивчити вірш Івана Франка “Строфи” та прочитати трилогію Льва Толстого “Дитинство. Отроцтво. Юність”.

Суддя Олександр Гарський пояснив, що прийняв таке рішення, бо судом була надана оцінка не окремому вчинку обвинуваченого, а його особистості. Суддя встановив, що чоловік фактично виховувався батьком, оскільки мати пішла з сім’ї, коли фігурант був малолітньою дитиною.

Наразі обвинувачений створив свою сім’ю і є батьком дворічної дитини. Крім того, дружина обвинуваченого має дитину від першого шлюбу, яку вони спільно виховують.

Також з’ясувалося, що через те, що батьки чоловіка розлучилися, хлопець навчався у різних школах та у різних населених пунктах.

Через це він постійно перебував на вулиці, згодом його забрали до притулку, де він закінчив лише 9 класів, хоча з 1 по 5 клас фактично не вчився. До технікуму чоловік також не міг вступити через погані оцінки, тому він одразу пішов працювати.

Суддя дійшов висновку, що через байдужість батьків до свого сина чоловік і почав красти.

Суд також з’ясував, що чоловік практично не читає книги. За словами самого підсудного, за все життя він прочитав максимум пів книги. Також під час засідання суду чоловік читав по складах.

“Суддя в нарадчій кімнаті зробив висновок, що оскільки з дитинства обвинуваченому не прищепили схильність до пізнання себе в навколишньому світі на межі звички, що, на думку суду, надасть можливість зрозуміти інших людей, корисним для такого зайняття буде трилогія Л. Толстого “Дитинство. Отроцтво. Юність” 1852 — 1857 роки. Вказані повісті, які народилися з щоденників молодого Толстого, за думкою самого автора описують пошук відповіді на питання спочатку дитини, а потім молодої людини, як чисте безпосереднє створіння може перетворитись на марнославну порочну людину. Типова траєкторія дорослішання фіксується ним у найменших рухах душі, які в перспективі впливають на все життя людини. Прочитання обвинуваченим вірша Івана Франко “Строфи”, на думку судді, досить широко розкриває зміст життя кожної людини та показує, як залишитись високоморальною людиною”, — пояснили в пресслужбі суду.