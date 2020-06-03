Про це повідомило російське агентство “ТАСС”.
У російських спецслужбах заявили, що затримали українського військового в стані алкогольного сп’яніння ніби при незаконному перетині “кордону”.
Окупанти заарештували українського військового на 30 діб.
“Суд постановив обрати запобіжний захід у вигляді взяття під варту строком на 30 діб – до 1 липня”, – сказано в рішенні.
При цьому відносно українця порушили справу за статтею про “незаконний перетин державного кордону Росії”.
Адвокат українського військового намір подавати апеляцію.
Відзначається, що на затримання українця вже відреагували в Сполучених Штатах Америки, зажадавши від Росії припинити агресію по відношенню до України.
Нагадаємо, що Федеральна служба безпеки Росії підтвердила затримання українського військового, який зник 30 травня з посту в районі півострова Чонгар.
- Раніше повідомлялося, що 30 травня на адміністративному кордоні з анексованим Кримом, в районі півострова Чонгар, викрали українського військового.