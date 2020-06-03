У Криму так званий суд окупантів заарештував на місяць українського військового.

Про це повідомило російське агентство “ТАСС”.

У російських спецслужбах заявили, що затримали українського військового в стані алкогольного сп’яніння ніби при незаконному перетині “кордону”.

Окупанти заарештували українського військового на 30 діб.

“Суд постановив обрати запобіжний захід у вигляді взяття під варту строком на 30 діб – до 1 липня”, – сказано в рішенні.

При цьому відносно українця порушили справу за статтею про “незаконний перетин державного кордону Росії”.

Адвокат українського військового намір подавати апеляцію.

Відзначається, що на затримання українця вже відреагували в Сполучених Штатах Америки, зажадавши від Росії припинити агресію по відношенню до України.

Нагадаємо, що Федеральна служба безпеки Росії підтвердила затримання українського військового, який зник 30 травня з посту в районі півострова Чонгар.