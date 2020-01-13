Про це йдеться в постанові суду від 6 грудня 2019 року, яке опубліковано в Єдиному реєстрі судових рішень.
У жовтні 2018 року о 05:45 по вул. Курнатовського, 24 чоловік в стані алкогольного сп’яніння чіплявся до перехожих і нецензурно висловлювався в сторону поліцейських, а саме вигукував: “Мусора п*дараси”, чим порушив громадський порядок.
На судовому засіданні він в скоєному зізнався.
Таким чином, хуліган повинен заплатити штраф у розмірі семи неоподатковуваних доходів громадян – 119 грн, а також судові збори.
Зазначається, що чоловік є інвалідом 2-ї групи.
- Раніше повідомлялося, що засновник Духовного центру “Відродження” Володимир Мунтян, який проголосив себе “апостолом”, обматюкав знімальну групу під час запису чергової своєї “проповіді”.