Дніпровський районний суд Києва оштрафував чоловіка на 119 грн за хуліганські дії, зокрема за нецензурну лайку в громадському місці.

Про це йдеться в постанові суду від 6 грудня 2019 року, яке опубліковано в Єдиному реєстрі судових рішень.

У жовтні 2018 року о 05:45 по вул. Курнатовського, 24 чоловік в стані алкогольного сп’яніння чіплявся до перехожих і нецензурно висловлювався в сторону поліцейських, а саме вигукував: “Мусора п*дараси”, чим порушив громадський порядок.

На судовому засіданні він в скоєному зізнався.

Таким чином, хуліган повинен заплатити штраф у розмірі семи неоподатковуваних доходів громадян – 119 грн, а також судові збори.

Зазначається, що чоловік є інвалідом 2-ї групи.