Мировий суд Таганського району Москви наклав великі штрафи на Twitter і Facebook за відмову перенести сервери з даними користувачів до Росії.

Про це повідомляє російське агентство “ТАСС”.

Так, суд оштрафував соціальну мережу Facebook на 4 млн рублів “за порушення російського законодавства про захист персональних даних”.

“Суд постановив визнати Facebook винним за ч. 8 ст. 13.11 Кодексу про адміністративні правопорушення (“Порушення законодавства Російської Федерації в сфері персональних даних”) і призначити штраф в розмірі 4 млн рублів”, – йдеться в рішенні.

Згідно з протоколом про адміністративне правопорушення, складеним Роскомнаглядом, компанія Facebook Inc. не забезпечила зберігання особистих даних користувачів РФ на російській території.

Facebook може оскаржити рішення суду протягом 10 днів.

Аналогічний штраф у розмірі 4 млн рублів накладено і на компанію Twitter (за таке ж “порушення”). Рішення ухвалював той же московський суд.

Справа стосовно Twitter була відкрита з ініціативи Роскомнагляду (за відмову компанії локалізувати бази даних росіян на території РФ), повідомляє російське агентство “Інтерфакс”.

На засідання суду не прийшли ні представники Twitter, ні Роскомнагляду. Тепер протягом 60 днів Twitter повинен виплатити 4 млн рублів.

Згідно з поправками до російського закону “Про персональні дані”, які набули чинності 1 вересня 2015 року, інформація про російських користувачів соцмереж повинна зберігатися в Росії. Через недотримання цієї вимоги в 2016 році на території РФ було заблоковано соціальну мережу LinkedIn.