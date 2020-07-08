Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Як повідомив суддя Печерського райсуду Сергій Вовк, клопотання про обрання запобіжного заходу Порошенку було залишено без розгляду в зв’язку з закінченням досудового розслідування у справі.

“Клопотання слідчого про запобіжний захід щодо Порошенка Петра Олексійовича залишити без задоволення”, – оголосив Вовк.

Спочатку прокурори просили суд обрати запобіжний захід для Порошенка у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави в 10 млн гривень.

Згодом сторона обвинувачення змінила вимоги і просила про запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання з вимогою здати закордонний паспорт, прибувати на вимогу слідства, судді і прокурорів, а також повідомляти про зміну місця проживання.

Сьогодні ж представник сторони обвинувачення оголосив про завершення досудового розслідування у даній справі. Стороні захисту надали право ознайомитися з матеріалами кримінального провадження в приміщенні Державного бюро розслідувань.

Прокурори відзначили, що оскільки досудове слідство завершено, то немає підстав для обрання Порошенку запобіжного заходу.

Сам п’ятий президент закликав повернути подання про запобіжний захід стороні обвинувачення.

“Ваша честь, я просив би повернути подання про запобіжний захід стороні звинувачення. Причиною буде не їхнє подання про відкликання запобіжного заходу, а те, що вони не надали жодних доказів для обрання запобіжного заходу”, – заявив Порошенко.

“Перша маленька, але надзвичайно важлива наша з вами перемога. Печерський суд злочинне, дріб’язкове, нікчемне подання Офісу генерального прокурора, яке писалося в офісі на Банковій, прийняв рішення залишити без розгляду та повернути адресату”, – зазначив Порошенко після засідання суду, звертаючись до своїх прихильників.

“Ми віримо в нашу перемогу, бо правда з нами. Я не втомлююсь це повторювати. Але сьогодні ми добилися ще одного – дуже важливого результату. Ми не просто перемогли. Вони почали нас боятися. Їхня камарилья перестає виконувати злочинні накази про переслідування опозиції. Вся країна і весь світ побачили, хто справжня опозиція в державі, кого боїться влада і хто здатний захистити український інтерес і нашу державу”, – додав він.

Запобіжний захід обиратимуть у справі про призначення Сергія Семочка першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

Так, 10 червня Офіс Генерального прокурора оголосив Порошенку про підозру в нібито тиску на голову Служби зовнішньої розвідки в 2018 році з метою призначення Сергія Семочка першим заступником голови служби. За твердженням слідства, Порошенко “схилив військову посадову особу – голову Служби зовнішньої розвідки України до скоєння злочину, а саме перевищення ним влади і службових повноважень” (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426-1 Кримінального кодексу України).