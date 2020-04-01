Суд залишив під вартою до кінця травня підозрювану у вбивстві журналіста Павла Шеремета, хірурга Юлію Кузьменко.

Про це повідомляється на сторінці ініціативи Free Dr Kuzmenko в Facebook.

“Суддя прийняв рішення про продовження утримання під вартою Юлії Кузьменко до 30 травня 2020 року”, – йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що під час засідання суду прокурор заявляв про існування ризиків втечі або тиску на свідків у справі.

Водночас адвокат наголошував, що ризики не доведені, а підозра необгрунтована, оскільки, наприклад, державні кордони України зараз є фактично закритими для проїзду і посилено охороняються у зв’язку з карантином через пандемію коронавірусу.

При цьому сама підозрювана Кузьменко вкотре заявила, що не має ніякого відношення до вбивства журналіста Павла Шеремета.

“Я хочу продовжити роботу лікарем. Мені все одно, як це буде забезпечено — електронний браслет, хоч надіньте ошийник на шию, я хочу продовжити роботу”, – говорила вона.

UPD Суддя виніс ухвалу про продовження тримання під вартою Юлії Кузьменко до 30 травня 2020 року.Висококваліфікованого лікаря в часи світової пандемії залишили під вартою без жодних на те підстав!«Аплодуємо» прокуратурі!!Наживо розгляд клопотання обвинувачення щодо продовження терміну дії запобіжного заходу для Юлії Кузьменко у Печерському районному суді м.Києва. Засідання відбувається у закритому форматі через карантин. Раніше, прокуратура продовжила термін досудового слідства до 12 липня 2020 року.#FreeDrKuzmenko Gepostet von Free Dr Kuzmenko am Mittwoch, 1. April 2020

Як відомо, у вбивстві журналіста Павла Шеремета підозрюються: медсестра Яна Дугарь, лікар і волонтер Юлія Кузьменко, музикант Андрій Антоненко і подружжя Інна і Владислав Грищенки. #Букви зібрали подробиці вбивства журналіста, які прозвучали на брифінгу МВС.

За версією слідства, організатором вбивства журналіста Павла Шеремета в 2016 році начебто був музикант і військовослужбовець Андрій Антоненко, а виконавцем – волонтер і дитячий медик Юлія Кузьменко. У свою чергу Яна Дугарь, як передбачається, вела “розвідку” перед злочином — фотографувала камери відеоспостереження в окрузі.