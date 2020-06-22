Апеляційний суд Києва залишив під вартою ексспівробітників Кагарлицького відділення поліції Миколу Кузіва та Сергія Сулиму, підозрюваних у зґвалтуванні та тортурах.

Про це повідомили в пресслужбі суду.

Як повідомлялося раніше, в ніч з 23 на 24 травня співробітники Кагарлицького відділення поліції в своєму службовому кабінеті застосували тортури до жінки, яку викликали до відділку в якості свідка. Вони одягали на неї протигаз, застосовували наручники, а також стріляли в неї над головою з табельної зброї. Після цього жінка була згвалтована. У злочині підозрюються експоліціянти Микола Кузів та Сергій Сулима.

26 травня Голосіївський районний суд Києва помістив підозрюваних під варту без права на заставу на строк до 60 днів. Захисники підозрюваних подали скаргу на це рішення. 22 червня в Апеляційний суд Києва розглянув скаргу та відмовив у її задоволенні.

“За результатами апеляційного розгляду постанови слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 26 травня 2020 залишено без змін, апеляційні скарги сторони захисту — без задоволення”, — йдеться в повідомленні суду.

Також в Апеляційному суді зазначили, що Кузів підозрюється в перевищення влади або службових повноважень та згвалтуванні (ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 365 і ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу). Сулимі інкримінують тільки згвалтування (ч. 3 ст. 152 ККУ).