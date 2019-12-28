Київський апеляційний суд відхилив клопотання про відвід суддів, які розглядають апеляції на арешт п'яти екс-"беркутівців", обвинувачених у вбивстві учасників протесту під час Революції Гідності.

Про це повідомляють #Букви.

Заявила про відвід всієї колегії суддів адвокат потерпілих Вікторія Дейнека.

Ще один адвокат потерпілих, Євгенія Закревська, зазначила, що “є об’єктивні підстави вважати, що суд може бути упередженим”.

Після перерви колегія суддів на чолі з Маргаритою Васильєвою відмовилася взяти відвід. Про рішення повідомила сама суддя, що головує.

“Колегія суддів ухвалила відмовити в задоволенні заяви про відвід. Постанова оскарженню не підлягає”, – заявила Васильєва.

Раніше з засідання пішли без попередження два представники потерпілих, однак суд вирішив не переривати засідання.

Ще один адвокат потерпілих, Олена Сторожук, повідомила, що їй зле, і після виступу в справі просто із зали суду поїхала в лікарню.

“Фактично зараз ми є учасниками судового розгляду, рішення за нас вже прийнято. Нам, адвокатам потерпілих, відведена роль статистів. Тому що насправді – рішення політичне, воно жодного відношення не має до Кримінально-процесуального кодексу… Ці особи будуть перебувати на непідконтрольних територіях, і ми не будемо мати можливості продовжити судовий процес”, – зазначила Сторожук.

Як відомо, суд розглядає апеляцію на арешт екс-“беркутівців” Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Олександра Маринченка, Олега Янішевського і Сергія Тамтури.

Прокурор Сергій Куций під час слухань зачитав лист генпрокурора Руслана Рябошапки, в якому говориться, що екс-“беркутівці” включені в списки на обмін.