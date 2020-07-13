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Суд відмовився змінити запобіжний захід Антоненку-Riffmaster

Сьогодні, 13 липня, Київський апеляційний суд відмовився задовольнити клопотання адвокатів музиканта Андрія Антоненка-Riffmaster про зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на домашній арешт.

Понеділок, 13 липня 2020, 13:01

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Постанова слідчого судді про утримання пана Антоненка під вартою залишена без змін, сказав адвокат.

Він зазначив, що сторона захисту буде і далі боротися: “Ми зараз не будемо розкривати всі наші подальші дії, але боротьба триває. Ми будемо продовжувати подавати певні процесуальні документи. Але я хочу особливо зазначити, ми вже не раз і на минулих засіданнях говорили і вказували на помилки прокурорів – у них загубився том справи, а потім різко знайшовся. Коли Апеляційний суд просив Печерський суд надати матеріали справи, вони два тижні його везли. У п’ятницю за пів дня знайшовся том справи, який нібито був загублений”.

Адвокат підкреслив, що сторона захисту постійно вимагає, щоб Антоненка відпустили додому, бо “він не причетний до вбивства журналіста Павла Шеремета”.

Після того, як Антоненка вивели з будівлі суду, його зустріли люди, які прийшли підтримати, вони запалили фаєри і вигукували: “Свободу Riffmaster!”.

Фото: Євген Краєвий, #Букви

  • Нагадаємо, в грудні минулого року стало відомо, що співробітники Національної поліції затримали підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета, яке відбулося у 2016 році. Підозри було пред’явлено медсестрі Яні Дугарь, лікарці й волонтерці Юлії Кузьменко та музиканту Андрію Антоненку. Тепер Юлія Кузьменко та Андрій Антоненко  перебувають  під вартою, Яну Дугарь відпустили під заставу з-під домашнього арешту.
  • #Букви згадували ключові факти про справу Шеремета, а також заяви Президента України Володимира Зеленського про те, хто несе відповідальність за його розслідування.
Теги: дело Шеремета, Павло Шеремет

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