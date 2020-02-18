Суд відмовився скасовувати домашній арешт Пашинському

Про це повідомляє пресслужба суду.

Як повідомляється, колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу, подану стороною захисту на рішення слідчого судді Печерського райсуду Києва від 28 січня 2020 року, яким було задоволено клопотання прокуратури.

Рішенням суддів Пашинському продовжили термін дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту до 27 березня 2020 року.

Крім того, за результатами апеляційного розгляду постанову слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 28 січня залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту – без задоволення.