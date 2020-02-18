Суд відмовився скасовувати домашній арешт Пашинському

Про це повідомляє пресслужба суду.
Як повідомляється, колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу, подану стороною захисту на рішення слідчого судді Печерського райсуду Києва від 28 січня 2020 року, яким було задоволено клопотання прокуратури.
Рішенням суддів Пашинському продовжили термін дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту до 27 березня 2020 року.
Крім того, за результатами апеляційного розгляду постанову слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 28 січня залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту – без задоволення.
Нагадаємо, Сергій Пашинський перебував під вартою у справі про нанесення умисного тілесного ушкодження жителю Київської області В’ячеславу Хімікусу (ч.1 ст. 121 Кримінального кодексу).
Так, 31 грудня 2016 року в одному з сіл Васильківського району Київської області на дорозі між народним депутатом Сергієм Пашинським і місцевим жителем В’ячеславом Хімікусом стався конфлікт. Пашинський поранив свого опонента з вогнепальної зброї, яка, за його словами, є нагородною, – він отримав її в березні 2014 року, коли був в.о. глави Адміністрації Президента.
Хімікус стверджує, що нардеп застосував вогнепальну зброю “не за правилами”. Зокрема, він заявив, що нардеп не робив попереджувального пострілу в повітря, а цілився в груд, і лише “завдяки щасливому збігу обставин” куля потрапила в ногу.
- У жовтні слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру народному депутату 8 скликання Сергію Пашинському в нанесенні тяжкого тілесного ушкодження.
- 7 жовтня Сергія Пашинського заарештували на два місяці без права на внесення застави. Згодом Апеляційний адміністративний суд Києва залишив Пашинського під вартою без права внесення застави до 4 грудня.
- Генеральна прокуратура відкрила кілька нових проваджень щодо екснардепа Сергія Пашинського. А Генпрокурор Руслан Рябошапка відзначав, що не вважає справу стосовно Пашинського “політичною”, називаючи її “кримінально-побутовою”.
- Суд надав колишньому народному депутату Сергію Пашинському статус людини, якій загрожує небезпека.