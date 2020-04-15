Відеозапис судового засідання сам плавець Олексій Бур’янов опублікував на своїй сторінці в Facebook.
Уточнюється, що протокол був повернутий судом назад до поліції, оскільки був складений неправильно.
При цьому в протоколі було зазначено, що чоловік перебував у київському Гідропарку без засобів захисту, а також порушив правила карантину.
Відзначається, що в протоколі відсутня інформація про свідків у справі, однак замість цього присутні “незрозумілі прочерки”.
Сторона захисту Бур’янова пропонувала переглянути в суді відео затримання плавця, проте суддя при цьому сказав, що має спершу вивчити обставини справи й з’ясувати, чи присутні в ньому докази винуватості.
Gepostet von Valentyn Buryanov am Mittwoch, 15. April 2020
- Днями столичні поліцейські затримали чоловіка, який уплав дістався до Гідропарку після того, як його не пропустили на спортивний майданчик.
- 5 квітня в Києві поліцейські перекрили пішохідний міст в Гідропарку, який вів до тренажерного залу під відкритим небом. Раніше в цьому тренажерному залі відбувся напад на журналістів, які знімали сюжет про дотримання карантину.