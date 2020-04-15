У суді відмовилися розглядати справу українця, який уплав дістався до київського Гідропарку і був затриманий поліцією ніби за порушення карантину.

Відеозапис судового засідання сам плавець Олексій Бур’янов опублікував на своїй сторінці в Facebook.

Уточнюється, що протокол був повернутий судом назад до поліції, оскільки був складений неправильно.

При цьому в протоколі було зазначено, що чоловік перебував у київському Гідропарку без засобів захисту, а також порушив правила карантину.

Відзначається, що в протоколі відсутня інформація про свідків у справі, однак замість цього присутні “незрозумілі прочерки”.

Сторона захисту Бур’янова пропонувала переглянути в суді відео затримання плавця, проте суддя при цьому сказав, що має спершу вивчити обставини справи й з’ясувати, чи присутні в ньому докази винуватості.

Gepostet von Valentyn Buryanov am Mittwoch, 15. April 2020