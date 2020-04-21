Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом до Кабінету Міністрів через рішення про закриття кордонів.

Про це повідомляє пресслужба суду.

Зокрема, позивач просить суд визнати протиправним та скасувати зазначене розпорядження уряду в частині, що стосується тимчасового закриття пунктів пропуску через держкордон для міжнародного пасажирського залізничного, повітряного, автомобільного (для автобусів) повідомлення.

“Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі про оскарження п.1. Розпорядження Кабінету Міністрів від 14 березня 2020 №287-р” Про тимчасове обмеження перетину державного кордону, направленому на запобігання поширенню на території України на гострі респіраторні хвороби COVID-19 викликаної коронавірусом SARS-CoV-2 “, – йдеться в повідомленні.

Суд постановив розглядати справу за правилами загального позовного провадження і призначив підготовче засідання по справі на 18 травня 2020 року.

Кабінет Міністрів України прийняв рішення ввести режим надзвичайної ситуації по всій території країни на 30 днів і продовжити карантин до 24 квітняу зв’язку зі спалахом коронавіруса. Крім того, в опівночі 17 березня в Україні тимчасово припинили міжнародне пасажирське залізничне, повітряне та автомобільне (для автобусів) повідомлення.