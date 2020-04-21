Про це повідомляє пресслужба суду.
Зокрема, позивач просить суд визнати протиправним та скасувати зазначене розпорядження уряду в частині, що стосується тимчасового закриття пунктів пропуску через держкордон для міжнародного пасажирського залізничного, повітряного, автомобільного (для автобусів) повідомлення.
“Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі про оскарження п.1. Розпорядження Кабінету Міністрів від 14 березня 2020 №287-р” Про тимчасове обмеження перетину державного кордону, направленому на запобігання поширенню на території України на гострі респіраторні хвороби COVID-19 викликаної коронавірусом SARS-CoV-2 “, – йдеться в повідомленні.
Суд постановив розглядати справу за правилами загального позовного провадження і призначив підготовче засідання по справі на 18 травня 2020 року.
Кабінет Міністрів України прийняв рішення ввести режим надзвичайної ситуації по всій території країни на 30 днів і продовжити карантин до 24 квітняу зв’язку зі спалахом коронавіруса. Крім того, в опівночі 17 березня в Україні тимчасово припинили міжнародне пасажирське залізничне, повітряне та автомобільне (для автобусів) повідомлення.
- Нагадаємо, 28 березня, українці зможуть повернутися додому тільки на автомобілі або пішки.