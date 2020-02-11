Про це повідомляє видання “Слово і діло”.

Стверджується, що рішення про зняття арешту з Клюєва прийняла палата Вищого антикорупційного суду 4 лютого 2020 року.

В той же час в матеріалі йдеться, що у висновках суддівської колегії зазначено, що Клюєв був узятий під варту заочно в кримінальному провадженні, яке в даний момент зупинено, а тому для застосування запобіжного заходу слід відновити слідство у справі.

Також судді погодилися із слідчим суддею в тому, що Сергію Клюєву повідомили про підозру і він отримав відповідний статус.

На думку суддів, підозра обгрунтована, а ризики укриття від слідства існують, адже місцезнаходження колишнього глави Адміністрації Президента невідоме. Але суддями був скасований заочний арешт через зупинку слідства в момент прийняття рішення.