Відповідне рішення ухвалив Печерський районний суд Києва, повідомляє “Громадське”, кореспондент якого був присутній у залі засідань.

Колишнього бійця спецпідрозділу Внутрішніх військ МВС України “Омега” Володимира Косенка зобов’язали носити електронний браслет.

Як повідомляє видання LB.ua, такий запобіжний захід буде діяти до 17 квітня.

“Суд обрав запобіжний захід Косенку – цілодобовий домашній арешт із зобов’язанням носити електронний браслет до 17 квітня”, – пише видання.

За даними слідства, Косенко спільно з співробітниками полку спеціального призначення “Беркут” розстрілював мітингувальників на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року.

Слідчий Державного бюро розслідувань Андрій Єна розповів, що в результаті застосування вогнепальної зброї спецназівців загинув Олег Ушневич і отримав поранення Віталій Гуков.

Прокурор Офісу генеральної прокуратури Ігор Земсков просив суд обрати для підозрюваного запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб в СІЗО СБУ. Прокурор наголошував, що існують ризики переховування підозрюваного.

Але суд до думки прокурора не прислухався.

Володимира Косенка підозрюють у:

• перевищенні влади і службових повноважень, яке супроводжувалося застосуванням зброї, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України);

• закінченому замаху на умисне вбивство (ч. 2 ст. 15, п 5, 12, ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України);

• умисному вбивстві, здійсненому у спосіб, небезпечний для життя багатьох осіб, за попередньою змовою групою осіб (п.п. 5, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України).

У разі доведення провини, підозрюваному загрожує позбавлення волі на термін від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Фото: LB.ua