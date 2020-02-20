Для колишнього бійця спецпідрозділу "Омега", підозрюваного в розстрілах на Майдані в лютому 2014 року, обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Відповідне рішення ухвалив Печерський районний суд Києва, повідомляє “Громадське”, кореспондент якого був присутній у залі засідань.

Колишнього бійця спецпідрозділу Внутрішніх військ МВС України “Омега” Володимира Косенка зобов’язали носити електронний браслет.

Суд випустив під домашній арешт колишнього бійця спецпідрозділу «Омега» Володимира Косенка — його підозрюють у розстрілах на Інститутській під час Революції Гідності pic.twitter.com/9aq9NNSJj0 — hromadske (@HromadskeUA) February 19, 2020

Як повідомляє видання LB.ua, такий запобіжний захід буде діяти до 17 квітня.

“Суд обрав запобіжний захід Косенку – цілодобовий домашній арешт із зобов’язанням носити електронний браслет до 17 квітня”, – пише видання.

За даними слідства, Косенко спільно з співробітниками полку спеціального призначення “Беркут” розстрілював мітингувальників на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року.

Слідчий Державного бюро розслідувань Андрій Єна розповів, що в результаті застосування вогнепальної зброї спецназівців загинув Олег Ушневич і отримав поранення Віталій Гуков.

Прокурор Офісу генеральної прокуратури Ігор Земсков просив суд обрати для підозрюваного запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб в СІЗО СБУ. Прокурор наголошував, що існують ризики переховування підозрюваного.

Але суд до думки прокурора не прислухався.

Володимира Косенка підозрюють у:

• перевищенні влади і службових повноважень, яке супроводжувалося застосуванням зброї, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України);

• закінченому замаху на умисне вбивство (ч. 2 ст. 15, п 5, 12, ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України);

• умисному вбивстві, здійсненому у спосіб, небезпечний для життя багатьох осіб, за попередньою змовою групою осіб (п.п. 5, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України).

У разі доведення провини, підозрюваному загрожує позбавлення волі на термін від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.