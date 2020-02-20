Відповідне рішення ухвалив Печерський районний суд Києва, повідомляє “Громадське”, кореспондент якого був присутній у залі засідань.
Колишнього бійця спецпідрозділу Внутрішніх військ МВС України “Омега” Володимира Косенка зобов’язали носити електронний браслет.
Суд випустив під домашній арешт колишнього бійця спецпідрозділу «Омега» Володимира Косенка — його підозрюють у розстрілах на Інститутській під час Революції Гідності pic.twitter.com/9aq9NNSJj0
— hromadske (@HromadskeUA) February 19, 2020
Як повідомляє видання LB.ua, такий запобіжний захід буде діяти до 17 квітня.
“Суд обрав запобіжний захід Косенку – цілодобовий домашній арешт із зобов’язанням носити електронний браслет до 17 квітня”, – пише видання.
За даними слідства, Косенко спільно з співробітниками полку спеціального призначення “Беркут” розстрілював мітингувальників на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року.
Слідчий Державного бюро розслідувань Андрій Єна розповів, що в результаті застосування вогнепальної зброї спецназівців загинув Олег Ушневич і отримав поранення Віталій Гуков.
Прокурор Офісу генеральної прокуратури Ігор Земсков просив суд обрати для підозрюваного запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб в СІЗО СБУ. Прокурор наголошував, що існують ризики переховування підозрюваного.
Але суд до думки прокурора не прислухався.
Володимира Косенка підозрюють у:
• перевищенні влади і службових повноважень, яке супроводжувалося застосуванням зброї, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України);
• закінченому замаху на умисне вбивство (ч. 2 ст. 15, п 5, 12, ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України);
• умисному вбивстві, здійсненому у спосіб, небезпечний для життя багатьох осіб, за попередньою змовою групою осіб (п.п. 5, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України).
У разі доведення провини, підозрюваному загрожує позбавлення волі на термін від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.
- Раніше слідчі відділу у “справах Майдану” Державного бюро розслідувань затримали та повідомили про підозру ексбійцю спецпідрозділу “Омега”.