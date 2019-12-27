Київський апеляційний суд відправив під домашній арешт колишнього народного депутата-"свободівця" Олексія Кайду, якого підозрюють у нападі на чинного нардепа від "Слуги народу" Андрія Богданця.

Про це поінформували в прес-службі суду.

Так, напередодні колегія суддів розглянула апеляційні скарги, подані прокурором та стороною захисту на рішення Печерського районного суду Києва від 12 грудня, згідно з яким Кайді визначили запобіжний захід у вигляді особистої поруки строком до 12 лютого 2020 року.

В результаті запобіжний захід був змінений на домашній арешт з 22:00 до 06:00.

“Апеляційні скарги задоволені частково, постанову слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 12 грудня 2019 року скасовано, застосовано до підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в певний період доби, а саме: з 22:00 до 06:00 наступного дня з забороною залишати місце свого проживання без дозволу слідчого, прокурора і суду до 12 лютого 2020 року включно”, – поінформували в прес-службі.

Депутат Верховної Ради VII скликання від ВО “Свобода” Олексій Кайда підозрюється в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 346 (“Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча”) Кримінального кодексу України.

Як відомо, 11 грудня після засідання комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики між народними депутатами минулих скликань, членами партії ВО “Свобода”, і чинним нардепом від фракції “Слуги народу” Андрієм Богданцем сталася бійка. Пізніше в “Слузі народу” заявляли, що Богданець після бійки знаходиться в лікарні з підозрою на струс мозку.