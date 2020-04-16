Суд відправив Тетяну Чорновіл під цілодобовий домашній арешт

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Слідчі ДБР клопотали про застосування до Тетяни Чорновіл запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Запобіжний захід триватиме до 8 червня включно. Саме на такому рішенні наполягала прокуратура.

Адвокат Чорновіл зазначила, що за підозрою немає жодного доказу причетності її підзахисної до смерті людини. Крім того, прокурори звинувачують Тетяну Чорновіл в участі в масових заворушеннях, не рахуючи історичного контексту.

Також захист вважає некоректним додавання до матеріалів справи відео, на якому зафіксовано Чорновіл перед штурмом офісу Партії регіонів. На її переконання, воно не може свідчити про її можливу причетність до злочину.

Раніше адвокати Чорновіл заявили відвід судді Сергія Вовка. Чорновіл наполягала змінити суддю через конфлікт інтересів. Екс-нардеп підкреслила, що Вовк пов’язаний з Андрієм Портновим.