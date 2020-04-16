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Суд відправив Тетяну Чорновіл під цілодобовий домашній арешт

Печерський суд Києва обрав екснардепу Тетяні Чорновіл запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Четвер, 16 квітня 2020, 17:41

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Слідчі ДБР клопотали про застосування до Тетяни Чорновіл запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Запобіжний захід триватиме до 8 червня включно. Саме на такому рішенні наполягала прокуратура.

Адвокат Чорновіл зазначила, що за підозрою немає жодного доказу причетності її підзахисної до смерті людини. Крім того, прокурори звинувачують Тетяну Чорновіл в участі в масових заворушеннях, не рахуючи історичного контексту.

Також захист вважає некоректним додавання до матеріалів справи відео, на якому зафіксовано Чорновіл перед штурмом офісу Партії регіонів. На її переконання, воно не може свідчити про її можливу причетність до злочину.

Раніше адвокати Чорновіл заявили відвід судді Сергія Вовка. Чорновіл наполягала змінити суддю через конфлікт інтересів. Екс-нардеп підкреслила, що Вовк пов’язаний з Андрієм Портновим.

  • Вранці 10 квітня до колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол прийшли з обшуком співробітники Державного бюро розслідувань.
  • Пізніше ДБР повідомило Чорновол про підозру в умисному вбивстві. Її підозрюють в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, здійсненому за попередньою змовою групою осіб способом, небезпечним для життя багатьох осіб.
  • Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков жорстко відреагував на обшуки у колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол у справах протестів на Майдані. Він звернувся до першого заступника директора Державного бюро розслідувань Олександра Бабікова, назвавши того адвокатом Януковича.
  • Тетяна Чорновол розповіла, які статті інкримінує їй Державне бюро розслідувань.
  • 51 нардеп підписав заяву на підтримку Чорновол із вимогою звільнити Бабікова.
  • 14 квітня колишня депутатка Верховної Ради Тетяна Чорновол після допиту в Державному бюро розслідувань (ДБР) у справі про вбивство заявила, що справа проти неї сфальсифікована.
Теги: Татьяна Черновол, запобіжний захід

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