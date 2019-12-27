Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Так, сьогодні о 9:35 мав відбутися розгляд другої апеляції по запобіжному заходу для Антоненка, який є підозрюваним у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.
Апеляційну скаргу подав адвокат Віталій Галенченко. Вона була направлена і отримана своєчасно, але не була розглянута в зв’язку з тим, що працівники суду не забрали документ своєчасно в поштовому відділенні, про що писав сам адвокат.
Сьогодні ж засідання перенесли у зв’язку з тим, що не були передані матеріали справи.
Варто відзначити, що Андрія Антоненка сьогодні на судове засідання не привозили. У залі засідань знаходилися його мати і дружина.
Слідство стверджує, що організатором вбивства журналіста Павла Шеремета в 2016 році нібито був саме Андрій Антоненко, а виконавцем – волонтер і дитячий медик Юлія Кузьменко. За версією слідчих, Антоненко нібито “захопився ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи велич арійської раси, поділ суспільства за принципом національної приналежності”. Сам він спростував свою причетність до справи і звинувачення в ультранаціоналізмі.
“Я наполовину єврей. В мене дід – польський єврей. Ви несвідомо своїм упередженим висновком нанесли образу мені особисто і моїй родині. Щодо експертиз я казав, і ви чули. Всі уперлися в ходу. Я сказав одну річ. Є людина, знята на відео у 2016 році з бородою. Але там прикріпили фото моє в такому повороті, що будь-яка людина з бородою буде схожа. Я ношу цільну бороду з 2013 року. Людина на відео носить форму борідки еспаньолка з повністю вибритими щоками. У мене плечі покаті, не такі, як там, вуха – зламані, а на відео – з ціленькими вухами. Мої руки вкриті татуюванням. А на відео цього всього нема”, – наголошував Антоненко.
- 14 грудня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід військовому і музиканту Андрію Антоненку, якого правоохоронці підозрюють в організації вбивства журналіста Павла Шеремета, у вигляді арешту на два місяці без права на внесення застави. 23 грудня Апеляційний суд Києва залишив його під вартою.
- Речник Сил спеціальних операцій (ССО) підполковник Олексій Нікіфоров заявив, що міна, яку, за твердженням слідства, знайшли у музиканта і бійця ССО Андрія Антоненка, підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета, була деактивована і її використовували для зйомки.