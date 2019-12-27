Київський апеляційний суд переніс засідання з розгляду апеляції на запобіжний захід для військового і музиканта Андрія Антоненка (Riffmaster) на 8 січня 2020 року.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Так, сьогодні о 9:35 мав відбутися розгляд другої апеляції по запобіжному заходу для Антоненка, який є підозрюваним у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Апеляційну скаргу подав адвокат Віталій Галенченко. Вона була направлена і отримана своєчасно, але не була розглянута в зв’язку з тим, що працівники суду не забрали документ своєчасно в поштовому відділенні, про що писав сам адвокат.

Сьогодні ж засідання перенесли у зв’язку з тим, що не були передані матеріали справи.

Варто відзначити, що Андрія Антоненка сьогодні на судове засідання не привозили. У залі засідань знаходилися його мати і дружина.

Слідство стверджує, що організатором вбивства журналіста Павла Шеремета в 2016 році нібито був саме Андрій Антоненко, а виконавцем – волонтер і дитячий медик Юлія Кузьменко. За версією слідчих, Антоненко нібито “захопився ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи велич арійської раси, поділ суспільства за принципом національної приналежності”. Сам він спростував свою причетність до справи і звинувачення в ультранаціоналізмі.

“Я наполовину єврей. В мене дід – польський єврей. Ви несвідомо своїм упередженим висновком нанесли образу мені особисто і моїй родині. Щодо експертиз я казав, і ви чули. Всі уперлися в ходу. Я сказав одну річ. Є людина, знята на відео у 2016 році з бородою. Але там прикріпили фото моє в такому повороті, що будь-яка людина з бородою буде схожа. Я ношу цільну бороду з 2013 року. Людина на відео носить форму борідки еспаньолка з повністю вибритими щоками. У мене плечі покаті, не такі, як там, вуха – зламані, а на відео – з ціленькими вухами. Мої руки вкриті татуюванням. А на відео цього всього нема”, – наголошував Антоненко.