Київський апеляційний суд відтермінував на кінець липня розгляд апеляції на продовження цілодобового домашнього арешту нардепу від "Опозиційної платформи – За життя" Віктору Медведчуку.

Про це інформує агентство “Укрінформ”. Трансляцію із зали засідань суду вело агентство УНН.

Як відомо, 9 липня Печерський районний суд Києва продовжив Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 7 вересня. Згодом адвокати подали апеляцію на це рішення.

Сьогодні Київський апеляційний суд мав розглянути апеляційну скаргу сторони захисту. Засідання розпочалося о 10:30, проте тривало недовго.

Так, колегія суддів відклала розгляд скарги на 30 липня у зв’язку з тим, що матеріали з суду першої інстанції надійшли буквально за пів години до початку розгляду апеляції. Судді повідомили, що їм потрібен час, щоб вивчити матеріали.

“Матеріали провадження з Печерського районного суду Києва надійшли щойно. Їх 15 томів. Колегія суддів з ними ще не ознайомилася. У зв’язку з чим вважаємо необхідним розгляд зазначеної апеляційної скарги відкласти”, – оголосили судді.

Наступне засідання щодо апеляції на арешт Медведчука заплановане на 30 липня (початок – о 10:30).

Нагадаємо, Віктор Медведчук підозрюється у державній зраді і замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій Росією території Криму.

Йдеться про підозру за двома статтями — 111 (державна зрада) та 438 (готування до розграбування національних цінностей на окупованій території) Кримінального кодексу України.

Що відомо про підозру Медведчуку?

11 травня генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова підписала підозру в держзраді народним депутатам від “Опозиційної платформи – За життя” Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку.

Вона додала, що вивчила зібрані матеріали справи й дійшла висновку про необхідність взяти на себе відповідальність повідомити цим парламентаріям про підозру.

“Вважаю, що слідство і прокурори на сьогодні отримали достатньо підстав для зміни їх статусу зі свідків на підозрюваних”, – додала генпрокурорка.

Детальніше про те, у чому підозрюють Козака й Медведчука – читайте у матеріалі #Букв.

Очільник Служби безпеки України Іван Баканов заявив, що народний депутат Тарас Козак, якого підозрюють у держзраді, переховується на території Росії, а голова політради партії “ОПЗЖ” Віктор Медведчук наразі перебуває в Україні, але його ще шукають.

Зокрема, контррозвідка СБУ намагалася провести обшуки в будинку нардепа Медведчука. На заваді стала охорона політика.

“Опозиційна платформа – За життя” (ОПЗЖ) назвала висування підозр голові політради партії й куму Путіна Віктору Медведчуку та нардепу Тарасу Козаку “помстою та розправою”.

Сам Медведчук прокоментував обшуки у себе вдома і в офісі і заявив, що “не збирається ховатись від правосуддя”.

12 травня Віктор Медведчук разом з Іллею Кивою та Вадимом Рабіновичем прийшли в Офіс генерального прокурора для отримання підозри. Голова відомства Ірина Венедіктова одразу не прийняла депутата, оскільки була зайнята “важливою розмовою”.

Згодом в Офісі генпрокурора повідомили, що Віктор Медведчук набув статусу підозрюваного з 11 травня.