Про це повідомляє кореспондент #Букв.

У засіданні суду по Петру Порошенко оголошено перерву до 11:00 8 липня. Запобіжний захід сьогодні не обрано.

При цьому на суд будуть викликані свідки, у присутності яких Порошенко отримував підозру від ДБР.

Варто зазначити, що в ході засідання захист Порошенка заявив відвід генеральному прокурору Ірині Венедиктової і групі прокурорів у кримінальному провадженні про призначення Сергія Семочка першим заступником глави Служби зовнішньої розвідки (за яким п’ятий президент є підозрюваним).

Зокрема, адвокат Ігор Головань оголосив клопотання про відвід генпрокурора у зв’язку з незаконністю вручення підозри Порошенко, а також групі прокурорів – процесуальних керівників у справі.

А адвокат Ілля Новіков заявив, що суду слід вирішити питання з даного клопотанням, оскільки напередодні генпрокурор у своєму відеозверненні запросила Порошенка в суд, “щоб довести свою невинність у суді”. Дане твердження Венедиктової суперечить презумпції невинуватості.

У результаті суддя Сергій Вовк це клопотання не задовольнив.

10 липня закінчується термін досудового розслідування у кримінальному провадженні у справі про призначення Сергія Семочка заступником глави Служби зовнішньої розвідки. Звинувачення просило обрати Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання до цієї дати.