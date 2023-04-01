Шевченківський суд Києва погодився на примусовий привід митрополита УПЦ МП Павла Лебедя на засідання з обрання йому запобіжного заходу. Засідання призначили 1 квітня о 18:30.

Про це повідомляє пресслужба УПЦ МП та “Суспільне“

“Після оголошення перерви до понеділка, суд перепризначив судове засідання до 17:00 сьогодні Владика у лікарні, суд вирішує питання про примусовий привід”, — сказав адвокат митрополита Павла Микита Чекман.

У коментарі “Суспільному” адвокат заявив, що митрополит Павло проходить обстеження в лікарні. Тому, примусовий привід захист вважає “тиском”.

Раніше Шевченківський суд відклав засідання щодо Павла, якому раніше Служба безпеки України вручила підозру, через нібито його погане самопочуття. Чекман просив суд відкласти справу до понеділка.

Нагадаємо, що СБУ підтвердила інформацію про те, що митрополиту УПЦ МП, колишньому наставнику Києво-Печерської Лаври вручено повідомлення про підозру.