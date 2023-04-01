Про це повідомляє пресслужба УПЦ МП та “Суспільне“
“Після оголошення перерви до понеділка, суд перепризначив судове засідання до 17:00 сьогодні Владика у лікарні, суд вирішує питання про примусовий привід”, — сказав адвокат митрополита Павла Микита Чекман.
У коментарі “Суспільному” адвокат заявив, що митрополит Павло проходить обстеження в лікарні. Тому, примусовий привід захист вважає “тиском”.
Раніше Шевченківський суд відклав засідання щодо Павла, якому раніше Служба безпеки України вручила підозру, через нібито його погане самопочуття. Чекман просив суд відкласти справу до понеділка.
Нагадаємо, що СБУ підтвердила інформацію про те, що митрополиту УПЦ МП, колишньому наставнику Києво-Печерської Лаври вручено повідомлення про підозру.
- 29 березня представники УПЦ МП мали звільнити територію Києво-Печерської Лаври, проте вони й досі перебувають у заповіднику. Священники, віряни та митрополит УПЦ МП Павло Лебідь заблокували входи, а також перешкодили роботі комісії Міністерства культури. Міністр культури Олександр Ткаченко заявив про “брутальну поведінку” представників МП.
- 29 березня закінчився термін договору оренди Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” з УПЦ Московського патріархату. Представників МП закликали перейти до ПЦУ, або ж залишити територію заповідника. Водночас митрополит Павло Лебідь не погодився з рішенням. Після попередніх вмовлянь він перейшов до погроз українському президенту, його родині та оточенню.
- 31 березня на території Києво-Печерської лаври виникла штовханина між представниками УПЦ МП та кількома молодиками, які підійшли до вірян Московського патріархату із гаслом “Геть русню з Лаври”.