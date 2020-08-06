Шевченківський районний суд Києва змінив запобіжний захід для активіста Сергія Стерненка з цілодобового домашнього арешту на нічний.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Як повідомлялося раніше, у четвер, 6 серпня, у Шевченківському районному суді Києва відбувся розгляд клопотання прокурорів про продовження запобіжного заходу активісту Сергію Стерненку. Під стіни суду прийшло кілька десятків людей, аби підтримати активіста.

Сторона обвинувачення просила суд продовжити домашній арешт для активіста ще на два місяці. Декілька осіб, серед яких були активісти та депутат від “Голосу” Ярослав Железняк, звернулися до суду із заявами про готовність взяти Стерненка на поруки.

Суддя відмовила поручителям та ухвалила рішення частково задовольнити клопотання прокурора.

“Клопотання прокурора […] про подовження домашнього арешту відносно Стерненка Сергія […] задовольнити частково. Продовжити запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши йому залишати місце свого проживання без дозволу прокурора чи слідчого у період часу з 21:00 до 6:00 наступної доби”, — сказала суддя.

Нагадаємо, що 15 червня активісту Сергію Стерненку обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на термін в 60 днів. Відповідне рішення ухвалив суддя Шевченківського районного суду Києва Володимир Бігуль.

Сам активіст вважає, що рішення було прийнято під тиском з боку Офісу генерального прокурора.

16 червня Шевченківський районний суд Києва змінив адресу домашнього арешту для активіста Сергія Стерненка.