Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Як повідомлялося раніше, у четвер, 6 серпня, у Шевченківському районному суді Києва відбувся розгляд клопотання прокурорів про продовження запобіжного заходу активісту Сергію Стерненку. Під стіни суду прийшло кілька десятків людей, аби підтримати активіста.
Сторона обвинувачення просила суд продовжити домашній арешт для активіста ще на два місяці. Декілька осіб, серед яких були активісти та депутат від “Голосу” Ярослав Железняк, звернулися до суду із заявами про готовність взяти Стерненка на поруки.
Суддя відмовила поручителям та ухвалила рішення частково задовольнити клопотання прокурора.
“Клопотання прокурора […] про подовження домашнього арешту відносно Стерненка Сергія […] задовольнити частково. Продовжити запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши йому залишати місце свого проживання без дозволу прокурора чи слідчого у період часу з 21:00 до 6:00 наступної доби”, — сказала суддя.
Нагадаємо, що 15 червня активісту Сергію Стерненку обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на термін в 60 днів. Відповідне рішення ухвалив суддя Шевченківського районного суду Києва Володимир Бігуль.
Сам активіст вважає, що рішення було прийнято під тиском з боку Офісу генерального прокурора.
16 червня Шевченківський районний суд Києва змінив адресу домашнього арешту для активіста Сергія Стерненка.
- 24 травня 2018 року в Одесі у дворі будинку, де проживає Сергій Стерненко, на нього напали двоє чоловіків. Одного з них Стерненко смертельно поранив ножем у живіт. Другий теж був поранений, але зміг втекти. 25 травня поліція повідомила, що затримала другого нападника. У зв’язку з нападом на Стерненка 25 травня поліція відкрила три кримінальні провадження у ч. 1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження), ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство) і ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Однак жодного затриманого за цим провадженням немає. #Букви розповідали всю передісторію того, що сталося.
- У квітні 2020 року голова Офісу Генпрокурора Ірина Венедіктова заявила, що підозра Стерненку буде в будь-якому випадку. До цього ексзаступник генерального прокурора Віктор Трепак заявив, що Венедіктова вимагала повідомити про підозру Стерненку.
- 11 червня додому до активіста Сергія Стерненка прийшла поліція з постановою про примусовий привід до СБУ. Однак Стерненко сам прийшов до СБУ, де йому повідомили про підозру в умисному вбивстві й незаконному носінні холодної зброї (ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 263 Кримінального Кодексу України) у справі про напад на активіста в травні 2018 року. Сам активіст неодноразово наголошував, що “не було вбивства, а була необхідна оборона”, а “по ножу є кілька експертиз, які встановлюють, що він не є холодною зброєю”.
- У Службі безпеки України детально розповіли про суть підозри Сергію Стерненку.