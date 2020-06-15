Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Як повідомлялося раніше, 12 червня в Шевченківському суді проходило засідання, на якому мали обрати запобіжний захід для Стерненко. Тоді під будівлею суду відбулися зіткення активістів з правоохоронцями. Надвечір силовики не пропускали поручителів в суд, через що виникли нові зіткнення. У той же день суддя оголосив перерву і призначив наступне засідання на 15 червня на 10:00.

15 червня ще до початку судового засідання під Шевченківський суд масово стягували Національну гвардію і поліцію. Під оточений правоохоронцями Шевченківський суд підтримати Сергія Стерненко прийшли кілька сотень людей.

Судове засідання тривало близько 11 годин. Протягом цього часу суддя Володимир Бігуль заслухав позицію захисників Сергія Стерненка, а також самого активіста і тих, хто готовий був взяти його на поруки.

Близько 21-ї години зі словами “Все, досить у нас вже осіб, які висловили своє бажання взяти на поруки” суддя пішов у дорадчу кімнату.

Близько 21:40 суддя Бігуль повернувся до зали та повідомив про ухвалення рішення відхилити клопотання про взяття Стерненка на поруки та задовольнити клопотання прокурорів щодо застосування до нього запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту на термін у 60 діб.

Відповідно до рішення суду, активіст має знаходитися під домашнім арештом в Одесі за адресою вулиця Приморська, 37. За цією адресою розташована військова частина — Одеський загін морської охорони.

Сам Стерненко, коментуючи рішення суду, зазначив:

“Приморська, 37. Друзі, мені призначили домашній арешт у військовій частині в Одесі. Як я повинен його там відбувати? Апеляція буде однозначно, але я не знаю, як мені відбувати домашній арешт у військовій частині, куди мене не пускають навіть”.

Пізніше активіст опублікував у Facebook фотографію ухвали суду, де також вказано цю інформацію:

Активісти, які прийшли підтримати Стерненка під будівлею суду, зустріли це рішення вигуками “Відпусти”, “Зелю геть”, “Ганьба” та “Аваков чорт”. Прокурори відмовилися коментувати рішення суду.

Зазначимо, сьогодні біля будівлі суду також відбувалися зіткнення активістів з поліцейськими. Під час зіткнень постраждали кілька людей. Серед них — народний депутат від фракції “Голоси” Роман Лозинський. Кілька активістів були затримані. Одного з активістів поліцейські повалили на землю, після чого один з правоохоронців бив його ногою по голові. У поліції почали службове розслідування через зіткнення правоохоронців з активістами.

Нагадаємо, 24 травня 2018 року в Одесі у дворі будинку, де проживає Сергій Стерненко, на нього напали двоє чоловіків. Одного з них Стерненко смертельно поранив ножем у живіт. Другий теж був поранений, але зміг втекти. 25 травня поліція повідомила, що затримала другого нападника. У зв’язку з нападом на Стерненка 25 травня поліція відкрила три кримінальні провадження у ч. 1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження), ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство) і ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Однак жодного затриманого за цим провадженням немає. #Букви розповідали всю передісторію того, що сталося.

У квітні 2020 року голова Офісу Генпрокурора Ірина Венедіктова заявила, що підозра Стерненку буде в будь-якому випадку. До цього ексзаступник генерального прокурора Віктор Трепак заявив, що Венедіктова вимагала повідомити про підозру Стерненку.