Про це повідомляють #Букви з посиланням на рішення суду.
Суд постановив задовольнити вимоги позивача – визнати протиправним та скасувати наказ Головного управління Нацполіції у м. Києві № 280 від 03.06.2020 в частині його притягнення до дисциплінарної відповідальності у вигляді звільнення зі служби в поліції.
Відповідно постановлено поновити позивача на посаді у поліції.
Оскільки у судовому рішенні не зазначено особистих даних позивача, #Букви перевірили їх у базі судових рішень за номером справи.
За даними бази позивачем був Маринченко Олександр Миколайович.
Нагадаємо, що Маринченка та ще чотирьох колишніх “беркутівців” – Олега Янішевського, Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Сергія Тамтуру – звинувачують у вбивстві 48 і пораненні 80 осіб на вулиці Інститутській у Києві в лютому 2014 року.
У грудні 2019 року Генпрокуратура змінила групу прокурорів у цій справі, а суд, який розглядав її, – змінив п’ятьом фігурантам запобіжний захід із тримання під вартою на особисте зобов’язання. Ексберкутівців включили до списку на обмін утримуваними особами між Києвом і бойовиками так званих “ЛДНР”.
29 грудня Маринченка обміняли за формулою “76 на 124”. При цьому Україна отримала 76 осіб, серед яких 12 військових та 64 цивільних.
Обмін ексберкутівців став резонансним. Владу критикували за це. Зокрема, моніторингова місія ООН з прав людини в Україні заявила, що обмін ексберкутівців суттєво ускладнить розгляд справи Майдану.
Раніше Святошинський районний суд Києва постановив оголосити в міжнародний розшук трьох колишніх беркутівців, обвинувачених у рамках справи про розстріли на вулиці Інститутській у столиці в лютому 2014 року.
Так, у розшук були оголошені Олег Янішевський, Сергій Зінченко та Павло Аброськін.
Це троє з п’яти колишніх бійців “Беркута”, яких Україна передала російсько-терористичним формуванням під час обміну в грудні 2019 року.
Решта двоє – Олександр Маринченко та Сергій Тамтура після обміну повернулися на підконтрольну владі України територію. Вони залишаються обвинуваченими у справі про розстріли активістів на Майдані.
- Адвокат сімей Героїв Небесної сотні Євгенія Закревська раніше відзначала, що обмін п’яти колишніх співробітників “Беркута” фактично зупинить розгляд справи по розстріли на Майдані.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що якби була можливість поміняти навіть 100 “беркутівців” на одного українського розвідника, він би зробив це.
- У Моніторинговій місії ООН висловлювали стурбованість тим, що обмін колишніх співробітників “Беркута”, обвинувачених в убивстві 48 активістів, ускладнить розслідування справ Майдану.