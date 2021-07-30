Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконним звільнення і поновив на службі колишнього бійця спецроти "Беркут" Олександра Маринченка, обвинуваченого у розстрілі 48 активістів Євромайдану.

Про це повідомляють #Букви з посиланням на рішення суду.

Суд постановив задовольнити вимоги позивача – визнати протиправним та скасувати наказ Головного управління Нацполіції у м. Києві № 280 від 03.06.2020 в частині його притягнення до дисциплінарної відповідальності у вигляді звільнення зі служби в поліції.

Відповідно постановлено поновити позивача на посаді у поліції.

Оскільки у судовому рішенні не зазначено особистих даних позивача, #Букви перевірили їх у базі судових рішень за номером справи.

За даними бази позивачем був Маринченко Олександр Миколайович.

Нагадаємо, що Маринченка та ще чотирьох колишніх “беркутівців” – Олега Янішевського, Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Сергія Тамтуру – звинувачують у вбивстві 48 і пораненні 80 осіб на вулиці Інститутській у Києві в лютому 2014 року.

У грудні 2019 року Генпрокуратура змінила групу прокурорів у цій справі, а суд, який розглядав її, – змінив п’ятьом фігурантам запобіжний захід із тримання під вартою на особисте зобов’язання. Ексберкутівців включили до списку на обмін утримуваними особами між Києвом і бойовиками так званих “ЛДНР”.

29 грудня Маринченка обміняли за формулою “76 на 124”. При цьому Україна отримала 76 осіб, серед яких 12 військових та 64 цивільних​.

Обмін ексберкутівців став резонансним. Владу критикували за це. Зокрема, моніторингова місія ООН з прав людини в Україні заявила, що обмін ексберкутівців суттєво ускладнить розгляд справи Майдану.

Раніше Святошинський районний суд Києва постановив оголосити в міжнародний розшук трьох колишніх беркутівців, обвинувачених у рамках справи про розстріли на вулиці Інститутській у столиці в лютому 2014 року.

Так, у розшук були оголошені Олег Янішевський, Сергій Зінченко та Павло Аброськін.

Це троє з п’яти колишніх бійців “Беркута”, яких Україна передала російсько-терористичним формуванням під час обміну в грудні 2019 року.

Решта двоє – Олександр Маринченко та Сергій Тамтура після обміну повернулися на підконтрольну владі України територію. Вони залишаються обвинуваченими у справі про розстріли активістів на Майдані.