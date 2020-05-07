Черкаський окружний адміністративний суд задовольнив заяву про забезпечення позову Черкаської обласної державної адміністрації стосовно скасування рішення Черкаського міськвиконкому про ослаблення карантину.

Про це повідомляє пресслужба Черкаської ОДА.

“Черкаський окружний адміністративний суд розглянув і задовольнив заяву про забезпечення позову Черкаської обласної державної адміністрації з приводу скасування рішення Черкаського міськвиконкому про ослаблення карантину”, – йдеться в повідомленні.

У відомстві заявили, що рішення Черкаського міськвиконкому від четверга, 30 квітня про ослаблення карантинних заходів зупинено.

Раніше влада Черкас прийняли рішення достроково послабити карантинні обмеження в місті. У зв’язку з цим поліція відкрила кримінальне провадження щодо міської влади Черкас.

Міський голова пояснив це, зазначивши, що ослаблення карантину — це зрівняння права на роботу тих чи інших об’єктів власності та інфраструктури.