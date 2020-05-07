Про це повідомляє пресслужба Черкаської ОДА.
“Черкаський окружний адміністративний суд розглянув і задовольнив заяву про забезпечення позову Черкаської обласної державної адміністрації з приводу скасування рішення Черкаського міськвиконкому про ослаблення карантину”, – йдеться в повідомленні.
У відомстві заявили, що рішення Черкаського міськвиконкому від четверга, 30 квітня про ослаблення карантинних заходів зупинено.
Раніше влада Черкас прийняли рішення достроково послабити карантинні обмеження в місті. У зв’язку з цим поліція відкрила кримінальне провадження щодо міської влади Черкас.
Міський голова пояснив це, зазначивши, що ослаблення карантину — це зрівняння права на роботу тих чи інших об’єктів власності та інфраструктури.
- 1 травня Президент України Володимир Зеленський пригрозив меру Черкас Анатолію Бондаренку юридичними наслідками за ослаблення карантину.
- Бондаренко відповів, що заступник глави Офісу Президента Сергій Трофимов погрожував йому через дострокове ослаблення карантину в місті.
- Також Бондаренко нагадав Зеленському його передвиборні обіцянки.