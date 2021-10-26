Київський апеляційний суд призначив на 26 листопада дебати в справі догхантера Олексія Святогора, якого обвинувачували у закликах до розправи над бездомними тваринами.

Про це повідомляють #Букви.

Під будівлею суду активісти UAnimals та інші зоозахисники вимагали “справедливого суду” над Святогором.

До цього Шевченківський районний суд Києва виправдав догхантера.

“Святогора Олексія Анатолійовича визнати невинуватим у вчиненні кримінальних правопорушень. Виправдати Святогора Олексія Анатолійовича у зв’язку з недоведеністю, що у діяльності обвинуваченого є склад кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 300 і ч. 3 ст. 300 ККУ”, – сказала суддя 18 січня.

Нагадаємо, в серпні 2018 року прокуратура Києва направила до суду обвинувальний акт щодо догхантера Олексія Святогора.

Як зазначається, згідно з висновками експертизи, проведеної в рамках кримінального провадження щодо Святогора, його публічні виступи й вислови кваліфіковані як такі, що пропагують культ насильства і жорстокості до безпритульних тварин, а також заклики до вбивства тварин і підбурювання інших до вчинення таких дій.

“Нині сторони в кримінальному провадженні ознайомилися з матеріалами досудового слідства та обвинувальний акт стосовно вказаної особи спрямований до Шевченківського районного суду м.Києва для розгляду по суті”, – йшлося в повідомленні.

Відповідно до санкцій статті 300 Кримінального кодексу України, яка інкримінується Святогору, йому загрожувало до 5 років позбавлення волі.