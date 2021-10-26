Про це повідомляють #Букви.

Під будівлею суду активісти UAnimals та інші зоозахисники вимагали “справедливого суду” над Святогором.

Суд Святогор апеляція

Суд над Святогором

 

До цього Шевченківський районний суд Києва виправдав догхантера.

“Святогора Олексія Анатолійовича визнати невинуватим у вчиненні кримінальних правопорушень. Виправдати Святогора Олексія Анатолійовича у зв’язку з недоведеністю, що у діяльності обвинуваченого є склад кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 300 і ч. 3 ст. 300 ККУ”, – сказала суддя 18 січня.

Нагадаємо, в серпні 2018 року прокуратура Києва направила до суду обвинувальний акт щодо догхантера Олексія Святогора.

Як зазначається, згідно з висновками експертизи, проведеної в рамках кримінального провадження щодо Святогора, його публічні виступи й вислови кваліфіковані як такі, що пропагують культ насильства і жорстокості до безпритульних тварин, а також заклики до вбивства тварин і підбурювання інших до вчинення таких дій.

“Нині сторони в кримінальному провадженні ознайомилися з матеріалами досудового слідства та обвинувальний акт стосовно вказаної особи спрямований до Шевченківського районного суду м.Києва для розгляду по суті”, – йшлося в повідомленні.

Відповідно до санкцій статті 300 Кримінального кодексу України, яка інкримінується Святогору, йому загрожувало до 5 років позбавлення волі.