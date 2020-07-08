Адвокат Руслан Волинець опублікував рішення суду про визнання невірогідною інформації журналістів щодо причетності Ігоря Гладковського до корупції в Укроборонпромі.

Про це адвокат написав на своїй сторінці в Facebook.

Уточнюється, що відповідне рішення про визнання інформації про причетність Ігоря Гладковського до корупційних схем невірогідною ухвалив Подільський районний суд Києва 3 липня 2020 року.

“Нещодавно Ігор Гладковський у суді довів те, про що стверджував в ЗМІ майже півтора року”, – повідомив адвокат.

За словами Волинця, під час розгляду відповідачі не приходили до суду.

“Інформація, яка містилася в зазначеній програмі (Наші гроші) отримала широкий резонанс у суспільстві, викликала появу багатьох публікацій негативного характеру, в яких, фактично безпідставно, звинувачували Олега Гладковського в скоєнні таких дій”, – написав Волинець.