Про це адвокат написав на своїй сторінці в Facebook.
Уточнюється, що відповідне рішення про визнання інформації про причетність Ігоря Гладковського до корупційних схем невірогідною ухвалив Подільський районний суд Києва 3 липня 2020 року.
“Нещодавно Ігор Гладковський у суді довів те, про що стверджував в ЗМІ майже півтора року”, – повідомив адвокат.
За словами Волинця, під час розгляду відповідачі не приходили до суду.
“Інформація, яка містилася в зазначеній програмі (Наші гроші) отримала широкий резонанс у суспільстві, викликала появу багатьох публікацій негативного характеру, в яких, фактично безпідставно, звинувачували Олега Гладковського в скоєнні таких дій”, – написав Волинець.
- Раніше журналісти програми “Наші гроші” повідомили, що син заступника секретаря РНБО Ігор Гладковський ніби був учасником мільйонних схем по розкраданню в оборонному комплексі. Журналісти стверджують, що Ігор Гладковський разом з партнерами організував приблизно у 2015 році поставки контрабандних російських деталей для військової техніки.
- Пізніше стало відомо, що державний концерн “Укроборонпром” і заступник секретаря РНБО Олег Гладковський подадуть позов проти журналістів програми “Наші гроші”, які оприлюднили розслідування про ніби незаконні оборудки при закупівлях в армії.