Про це повідомили в 1+1 media.

“Сьогодні, 27 лютого 2020 року, відбувся розгляд скарги за результатами проведення обшуку у житловому приміщенні та вилучення майна у журналіста телеканалу “1+1″ Дениса Данька. Судовим рішенням Шевченківського районного суду м. Києва обшук був визнаний незаконним”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що суд зобов’язав слідчих негайно повернути все майно, вилучене в ході обшуку в будинку журналіста.

Судове засідання щодо скарги медіахолдингу про повернення вилучених системних блоків компанії було перенесено на 4 березня через неявку слідчого.