Про це повідомили в 1+1 media.
“Сьогодні, 27 лютого 2020 року, відбувся розгляд скарги за результатами проведення обшуку у житловому приміщенні та вилучення майна у журналіста телеканалу “1+1″ Дениса Данька. Судовим рішенням Шевченківського районного суду м. Києва обшук був визнаний незаконним”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що суд зобов’язав слідчих негайно повернути все майно, вилучене в ході обшуку в будинку журналіста.
Судове засідання щодо скарги медіахолдингу про повернення вилучених системних блоків компанії було перенесено на 4 березня через неявку слідчого.
- Як відомо, 5 лютого Служба безпеки України провела обшуки в будівлі по вулиці Куренівській, 18 у Києві, де розташовується редакція спецпроєкту “Секретні матеріали” телеканалу “1+1”.
- В СБУ підтвердили, що обшуки пов’язані зі справою про створення та зберіганні аудіофайлів, отриманих незаконним шляхом. Йдеться про прослуховування засідання прем’єр-міністра України Олексія Гончарука.
- Під час обшуків у редакції правоохоронці вилучили у журналістів 2 системних блоки. Одночасно з обшуками в редакції “1+1” правоохоронці провели слідчі дії за місцем проживання двох журналістів і колишнього співробітника телеканалу.