Про це розповів адвокат Петра Порошенка Ігор Головань, повідомляє “5 канал”.

За словами юриста, рішення суду було винесено ще 27 червня, проте ДБР не оприлюднює цю інформацію.

“Незаконний обшук, який був проведений співробітниками ДБР зі зломом дверей, з побиттям журналістів, з порушенням прав народних депутатів, з порушенням прав адвокатів, який відбувся 26 травня, – якось про це цей обшук ДБР мовчить. Адже обшук був здійснений без постанови суду , відверто незаконно. Кодекс вимагає, що в тих виняткових випадках, коли слідчий проводить обшук без судової постанови, він повинен негайно звернутися до суду з клопотанням про надання дозволу на такий обшук і отримати цю постанову постфактум”, – сказав адвокат.

Відзначається, що в тому випадку, якщо суд відмовляє задовольнити клопотання, встановлюється факт незаконності обшуку, а докази, зібрані під час цього обшуку, визнаються неприпустимими.

“Я вже не кажу про те, що підтверджується факт протиправних дій такого слідчого, якого потрібно залучити до встановленої законом відповідальності. У ДБР весь час показують якісь “відосікі”, роблять якісь брифінги. У них ціла прес-служба, але вони чомусь мовчать”, – пояснив адвокат.

Також Головань додав, що співробітники ДБР при цьому продовжують стежити за музеєм.