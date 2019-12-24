Про це повідомили в прес-службі Вищого антикорупційного суду України (ВАКС)
“Сьогодні, 24 грудня, слідча суддя Вищого антикорупційного суду задовольнила клопотання детектива НАБУ щодо продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою колишньому заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України”, — йдеться в повідомленні.
Так, підозрюваному було продовжено термін утримання під вартою на 53 днів — до 14 лютого 2020 включно — з альтернативою внесення застави в розмірі майже 2 млн гривень.
Нагадаємо, 14 серпня стало відомо, що співробітники Генеральної прокуратури України прийшли до будинку заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій України Юрія Гримчака з метою його затримання. Згодом у СБУ повідомили, що Юрій Гримчак і його помічник затримані у справі про вимагання 1,1 мільйона доларів хабаря.
17 серпня Юрій Гримчак був поміщений до Чернігівського СІЗО, незважаючи на неточності в судовій ухвалі. Генеральна прокуратура (ГПУ) змінила підозру Юрію Гримчаку на зловживання впливом.
- 14 листопада Вищий антикорупційний суд подовжив термін утримання під вартою як запобіжного заходу колишньому заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку ще на два місяці, призначивши заставу в розмірі майже 6 млн гривень.
- 21 грудня Вищий антикорупційний суд України прийняв рішення залишити заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака під вартою, зменшивши суму застави до 2 млн гривень.