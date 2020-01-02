Про це поінформували в прес-службі Офісу Генерального прокурора.
“Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд за клопотанням прокуратури продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ще на 2 місяці трьом обвинуваченим (двом колишнім працівникам поліції та їхньому товаришу) у справі про вбивство 5-річного хлопчика в м. Переяслав-Хмельницький”, – сказано в повідомленні.
Двом підозрюваним арешт продовжено з правом внесення застави в сумі 288 тис. гривень.
Ще одному фігуранту (неповнолітньому, який є сином одного з колишніх правоохоронців, обвинувачених у вбивстві) змінено запобіжний захід на особисте зобов’язання. Раніше він перебував під домашнім арештом.
Прокуратура вже направила до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вбивство 5-річного хлопчика за ч. 4 ст. 296 (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї), ч. 1 ст. 119 (вбивство через необережність) Кримінального кодексу України.
За версією слідства, в травні 2019 року четверо чоловіків, перебуваючи на території приватного будинку в Переяславі (Київська область), ймовірно заради розваги, здійснили постріли з вогнепальної зброї в напрямку місць можливого перебування громадян. У результаті одного з пострілів 5-річний Кирило Тлявов отримав смертельне поранення.
Двоє з обвинувачених – колишні працівники поліції. Також фігурантами є неповнолітній син одного з них і їхній товариш.
Під час розслідування було проведено: 53 допити свідків і підозрюваних; більше 66 негласних слідчих (розшукових) дій; більше 10 оглядів ділянок місцевості, в тому числі за участю фахівця в області балістики з використанням металошукача; більше 10 слідчих експериментів; більше 20 експертиз.
Також були отримані і проаналізовані записи з камер відеоспостереження, розташованих у Переяславі.
- 4 червня минулого року Голосіївський районний суд Києва взяв під варту на два місяці без можливості внесення застави двох патрульних поліцейських: Івана Приходька та Володимира Петровця.
- 18 липня прокуратура повідомила про підозру 16-річному підлітку в рамках справи про вбивство 5-річного Кирила Тлявова в місті Переяслав-Хмельницький Київської області.
- Зброя, з якої був смертельно поранений 5-річний Кирило Тлявов досі не знайдена.
- На початку грудня слідчі Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування вбивства 5-річного хлопчика Кирила Тлявова.