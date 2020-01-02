Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд продовжив ще на два місяці арешт трьом обвинуваченим у справі про вбивство 5-річного хлопчика Кирила Тлявова в травні минулого року.

Про це поінформували в прес-службі Офісу Генерального прокурора.

“Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд за клопотанням прокуратури продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ще на 2 місяці трьом обвинуваченим (двом колишнім працівникам поліції та їхньому товаришу) у справі про вбивство 5-річного хлопчика в м. Переяслав-Хмельницький”, – сказано в повідомленні.

Двом підозрюваним арешт продовжено з правом внесення застави в сумі 288 тис. гривень.

Ще одному фігуранту (неповнолітньому, який є сином одного з колишніх правоохоронців, обвинувачених у вбивстві) змінено запобіжний захід на особисте зобов’язання. Раніше він перебував під домашнім арештом.

Прокуратура вже направила до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вбивство 5-річного хлопчика за ч. 4 ст. 296 (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї), ч. 1 ст. 119 (вбивство через необережність) Кримінального кодексу України.

За версією слідства, в травні 2019 року четверо чоловіків, перебуваючи на території приватного будинку в Переяславі (Київська область), ймовірно заради розваги, здійснили постріли з вогнепальної зброї в напрямку місць можливого перебування громадян. У результаті одного з пострілів 5-річний Кирило Тлявов отримав смертельне поранення.

Двоє з обвинувачених – колишні працівники поліції. Також фігурантами є неповнолітній син одного з них і їхній товариш.

Під час розслідування було проведено: 53 допити свідків і підозрюваних; більше 66 негласних слідчих (розшукових) дій; більше 10 оглядів ділянок місцевості, в тому числі за участю фахівця в області балістики з використанням металошукача; більше 10 слідчих експериментів; більше 20 експертиз.

Також були отримані і проаналізовані записи з камер відеоспостереження, розташованих у Переяславі.