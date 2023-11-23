За словами прокурорів, їм необхідно більше часу, щоб опитати підозрюваних та свідків, а також провести слідчі експерименти.
Захист Коломойського натомість просить не задовольняти клопотання прокурора про продовження досудового розслідування.
російсько-українська війна
За словами прокурорів, їм необхідно більше часу, щоб опитати підозрюваних та свідків, а також провести слідчі експерименти.
Захист Коломойського натомість просить не задовольняти клопотання прокурора про продовження досудового розслідування.