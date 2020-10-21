До Окружного адмінсуду Києва надійшов позов з вимогою визнати протиправним опитування в день місцевих виборів і зобов'язати президента Володимира Зеленського не проводити його.

Про це повідомили в пресслужбі ОАСК.

Житель Івано-Франківської області звернувся до суду з вимогою визнати протиправним оголошення Президента України Володимира Зеленського про проведення всенародного опитування у день проведення місцевих виборів (25 жовтня) на виборчих дільницях.

Також позивач вимагає скасувати проведення цього опитування.

“Серед інших вимог вказаного позову — зобов’язати Володимира Зеленського утриматись від вчинення дій щодо призначення та проведення всенародного опитування громадської думки на виборчих дільницях 25 жовтня 2020 року”, — зазначили в суді.

Наразі суд вирішує, чи відкривати провадження в адміністративній справі.

“Опитування Зеленського”

13 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час проведення місцевих виборів 25 жовтня українцям на виборчих дільницях поставлять п’ять запитань.

Згодом президент озвучив всі п’ять запитань:

• “Чи потрібно запровадити довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах?”

• “Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони?”

• “Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300?”

• “Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу з метою полегшення болю важкохворих?”

• ” Чи необхідно Україні на міжнародному рівні піднімати питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?”.

В Офісі президента запевнили, що анонсоване президентом Володимиром Зеленським опитування в день проведення місцевих виборів не матиме прямих юридичних наслідків.

Юрист Андрій Магера в коментарі #Буквам заявив, що проведення будь-яких опитувань на виборчих дільницях, крім національного екзит-полу, не передбачено законодавством.

У Комітеті виборців України також наголосили, що проведення опитувань у день голосування на місцевих виборах 25 жовтня суперечить Виборчому кодексу.

Згодом стало відомо, що опитування профінансують меценати, імена та прізвища яких не озвучують.