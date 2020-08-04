Про це повідомляє пресслужба суду.
“Суд просять визнати відсутність компетенції чинного складу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг”, – йдеться у повідомленні.
У позові зазначається, що повноваження чотирьох із семи членів відомства не є чинними з 1 лютого 2020 року. Позивач вважає, що це є підставою для визнання некомпетентним всього складу комісії.
Наразі суд вирішує питання щодо відкриття провадження в адміністративній справі.
- Нагадаємо, у грудні минулого року Рада дозволила підпорядкувати НКРЕКП Кабінету Міністрів.