Окружний адміністративний суд просять визнати некомпетентним чинний склад Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Про це повідомляє пресслужба суду.

“Суд просять визнати відсутність компетенції чинного складу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг”, – йдеться у повідомленні.

У позові зазначається, що повноваження чотирьох із семи членів відомства не є чинними з 1 лютого 2020 року. Позивач вважає, що це є підставою для визнання некомпетентним всього складу комісії.

Наразі суд вирішує питання щодо відкриття провадження в адміністративній справі.