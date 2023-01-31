Суд проти військовослужбовця та депутата Київради Олександра Погребиського за позов нардепа від "ОПЗЖ" Олександра Волошина триває, навіть попри те, що останній втік з України ще перед початком повномасштабного російського вторгнення

Про це у Facebook повідомив Олександр Погребиський.

Він зазначив, що ВОлошин, який втік з України, складає свій мандат.

“А депутат Київради Погребиський свій мандат не складає, а продовжує виконувати свої обов‘язки депутата та військовослужбовця”, – наголосив він.

Однак, зауважив Погребиський, у даній ситуації є один нюанс.

“Я продовжую ходити на судові засідання по справі у якій Волошин звинувачує мене у нападі на себе…Але сам нардеп перед початком війни покинув територію України”, – наголосив він.

Олександр Погребиський резюмував, що під час останнього засідання, яке відбулось у грудні 2022 року, до суду не приїхав навіть прокурор, який представляє державне обвинувачення.

ДОВІДКА: 21 липня 2020 року на акції під Верховною Радою нардепа від “ОПЗЖ” Олега Волошина облили зеленкою на знак протесту проти його антиукраїнської позиції. Тоді за заявою Волошина затримали Олександра Погребиського та Ігоря Чепкасова. Водночас Погребиський свою причетність заперечує, а звинувачення поліції вважає політичним тиском.

Печерський райсуд Києва відпустив Погребиського під особисті зобов‘язання лідера “ЄС” Петра Порошенка та народних депутатів. Всі ці роки розгляд справи затягувався через постійну неявку до суду Волошина та його представників.

У вересні 2022 року суд викликав депутата Київради від “Європейської Солідарності” Олександра Погребиського та активіста Ігоря Чепкасова у справі щодо облиття зеленкою народного депутата від ОПЗЖ Олега Волошина. На той час Погребиський перебував на лікуванні після отриманої бойової травми, а Чепкасов у складі Добробату — на фронті, водночас місцезнаходження Волошина з початку повномасштабного вторгнення було невідомим.