Суд проти Олександра Погребиського за позовом Олега Волошина триває, попри те, що екснардеп давно втік з України

Попри те, що екснардепу від "ОПЗЖ" Олегу Волошину в Україні інкримінують державну зраду, за його наклепом продовжують суд проти депутата Київради від "Європейської Солідарності", десантника Олександра Погребиського.

Джерело: Погребиський у Facebook.

Він повідомив, що сьогодні, 23 травня, відбулось чергове засідання у справі, в якій нардеп від “ОПЗЖ” Олег Волошин – якого підозрюють у держзраді – звинувачує його у нападі на нього.

“Хочу нагадати всім, що ще досі тягнуться скандальні справи у Марусі Звіробій та Софії Федини, так само в Андрія Антоненка та Юлії Кузьменко”, – нагадав військовий.

Погребиський також повідомив, що Печерський суд знову переніс засідання – на 17 серпня.

ДОВІДКА: 21 липня 2020 року Олександр Погребиський біля Верховної Ради став випадковим свідком інциденту, коли нардепа Волошина на знак протесту проти його антиукраїнських заяв з трибуни парламенту облили зеленкою.

За наклепом Волошина Олександра Погребиського затримали силовики. Печерський райсуд Києва відпустив його під особисті зобов‘язання лідера “ЄС” Петра Порошенка та народних депутатів. Всі ці роки розгляд справи затягувався через постійну неявку до суду Волошина та його представників.