російсько-українська війна
13:07 Росіяни завдали удару по Авдіївці: поранено щонайменше двоє осіб
13:06 982 дитини поранено внаслідок збройної агресії РФ в Україні
12:42 Суд проти Олександра Погребиського за позовом Олега Волошина триває, попри те, що екснардеп давно втік з України
12:32 Відтепер можна замінювати посвідчення водія через застосунок «Дія»
12:01 До вибухів на Nord Stream можуть бути причетні жителі Києва – ЗМІ
12:01 У Бєлгороді повідомили про підозру TikTok-блогеру, який за донати кукурікав у поліцейській формі
11:19 Через російські обстріли знеструмлено понад 20 населених пунктів у Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях
11:03 Театр імені Лесі Українки поїде з гастролями в Ірландію
10:42 Секс на зупинці громадського транспорту: суд Львова оштрафував хлопця на 51 гривню
10:42 Китай завершує підготовку до виведення в космос пілотованого корабля Shenzhou-16
10:33 Гендиректор МАГАТЕ працює над розробкою нового безпекового плану для ЗАЕС – WP
10:27 У Черкасах затримали російського агента під час коригування ним ворожого удару по місту
09:55 Членкиня Європарламенту від Польщі провела зустріч з лідерами української діаспори в Чикаго
09:52 Німеччина та Угорщина посперечались через блокування Будапештом допомоги Україні – Politico
09:35 Харківщина: росіяни обстріляли зі ствольної артилерії та РСЗВ населені пункти області – є руйнування та постраждалі
09:31 На ТОТ Херсонщини росіяни проводять «перепис» населення – ЦНС
09:14 Росія стикається з дедалі серйознішою загрозою безпеці у своїх прикордонних областях – британська розвідка
08:45 Силами ППО знищено шість «Шахедів» та два «Мерліна»
08:33 Втрати ворога: за добу ЗСУ ліквідували майже 500 російських загарбників
08:25 В Інституті вивчення війни пояснили, чому Пригожин заявив про виведення своїх найманців з України
07:58 Події у Бєлгородській області РФ стали для росіян несподіванкою – ISW
07:32 23 травня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети
07:10 Короткочасні дощі та до +25 градусів: прогноз погоди на 23 травня
01:00 Вибухи у Бєлгороді: росЗМІ повідомляють про «приліт» у будівлю ФСБ
00:27 Вірменія може визнати Карабах частиною Азербайджану – Пашинян

22 травня

23:54 Помилково вважати, що РФ ослаблена війною і не здатна на нові «стратегічні сюрпризи» – глава Міноборони Латвії
23:28 «Є воля, немає лідерства» – глава МЗС Польщі пояснив, чому «затягується» обговорення 11-го пакета санкцій проти РФ
21:48 У Польщі члени НАТО обговорять плани посилення безпеки на східному фланзі
21:27 Потрібно підготуватись до наступної пандемії – глава ВООЗ закликав країни «не відкладати» проведення реформ
20:59 Вибори у Туреччині: у другому турі Ердоган отримав підтримку від одного зі своїх опонентів
20:32 Росія залишиться загрозою на роки – глава МЗС Австрії

Суд проти Олександра Погребиського за позовом Олега Волошина триває, попри те, що екснардеп давно втік з України

Попри те, що екснардепу від "ОПЗЖ" Олегу Волошину в Україні інкримінують державну зраду, за його наклепом продовжують суд проти депутата Київради від "Європейської Солідарності", десантника Олександра Погребиського.

Вівторок, 23 травня 2023, 12:42
Підтримати

Джерело: Погребиський у Facebook.

Він повідомив, що сьогодні, 23 травня, відбулось чергове засідання у справі, в якій нардеп від “ОПЗЖ” Олег Волошин – якого підозрюють у держзраді – звинувачує його у нападі на нього.

“Хочу нагадати всім, що ще досі тягнуться скандальні справи у Марусі Звіробій та Софії Федини, так само в Андрія Антоненка та Юлії Кузьменко”, – нагадав військовий.

Погребиський також повідомив, що Печерський суд знову переніс засідання – на 17 серпня.

ДОВІДКА: 21 липня 2020 року Олександр Погребиський біля Верховної Ради став випадковим свідком інциденту, коли нардепа Волошина на знак протесту проти його антиукраїнських заяв з трибуни парламенту облили зеленкою.

За наклепом Волошина Олександра Погребиського затримали силовики. Печерський райсуд Києва відпустив його під особисті зобов‘язання лідера “ЄС” Петра Порошенка та народних депутатів. Всі ці роки розгляд справи затягувався через постійну неявку до суду Волошина та його представників.

Теги: Європейська солідарність, Олег Волошин, Олександр Погребиський, ОПЗЖ, суд

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook