Сьогодні, 4 травня, суд присяжних визнав винними чотирьох членів ультраправої організації Proud Boys ("Горді хлопці"), включаючи її колишнього лідера Енріке Тарріо, у змові, встановивши, що вони планували напад на Капітолій США 6 січня 2021 року.

Про це повідомляє Reuters.

Обвинувальний вирок суду після процесу, який тривав майже чотири місяці, приніс ще одну перемогу Міністерству юстиції США, оскільки воно висунуло кримінальні звинувачення проти понад 1000 осіб, пов’язаних із нападом на Капітолій, прихильників тодішнього президента-республіканця Дональда Трампа.

Декілька членів іншої ультраправої воєнізованої групи були засуджені на попередніх судових процесах.

Крім Тарріо, учасники Proud Boys Ітан Нордіан, Джозеф Біггс і Захарі Рел були засуджені за змову та підбурювальні дії згідно із законом часів громадянської війни – звинувачення, яке може вилитись у 20 років ув’язнення.

Присяжні не винесли вердикту щодо підбурювальної змови чи змови з метою перешкоджання офіційному провадженню стосовно Домініка Пеццоли, єдиного обвинуваченого у справі, який не відігравав керівної ролі в організації.

Суддя наказав присяжним відновити обговорення двох пунктів, за якими вони не винесли вердикту.

Суд присяжних також визнав Тарріо, Нордіана, Біггса, Рела та Пеццолу винними в інших злочинах, включаючи перешкоджання офіційному розгляду, звинувачення, за яке також передбачається покарання у вигляді позбавлення волі строком до 20 років, а також у кількох інших злочинах, включаючи змову з метою перешкоджати Конгресу виконувати свої обов’язки, а також у перешкоджанні правоохоронним органам під час громадських заворушень.

Нордеан, Біггс, Рел і Тарріо були виправдані за звинуваченнями в нападі або перешкоджанні поліції, хоча Пеццолу й засуджено за цим пунктом.

За даними видання, понад 500 осіб визнали себе винними за звинуваченнями, висунутими Міністерством юстиції США, пов’язаними зі штурмом Капітолія, і близько 80 інших засуджено під час судових процесів. Серед них – засновник ультраправої організації Oath Keepers Стюарт Роудс і кілька членів цієї групи.

Судовий процес над членами Proud Boys був найтривалішим з усіх, що виникли у зв’язку з нападом на Капітолій, із 12 присяжними у федеральному суді у Вашингтоні слухали свідчення близько 50 днів, від січня.

Під час завершальних доповідей прокурор Конор Малро сказав присяжним, що “Горді хлопці” позиціонують себе як “бойову силу, яка стоїть за Дональдом Трампом і готова вчинити насильство від його імені”, щоб скасувати його поразку на виборах 2020 року.

Прокурори повідомили присяжним, що Тарріо та інші обвинувачені, деякі з яких очолювали відділи штатів, придбали воєнізоване спорядження для нападу та закликали членів так званої “західної шовіністичної групи” напасти на Капітолій.

З п’яти звинувачених, крім Тарріо, усі увійшли до Капітолія під час нападу, а прокурори заявили, що вони були одними з перших, хто атакував барикади, споруджені для захисту будівлі. Того дня Тарріо не був у Вашингтоні, але прокурори заявили, що він допоміг керувати нападом із Балтімора, після того, як суддя наказав йому не приїжджати у Вашингтон після його арешту 4 січня за спалення банера Black Lives Matter у церкві.

Штурм Капітолія стався в день, коли Конгрес голосував за офіційне затвердження перемоги Байдена на виборах у листопаді 2020 року, тоді заворушники напали на поліцію з різною зброєю. Незадовго до заворушень республіканець Трамп виступив із промовою перед своїми прихильниками, закликаючи їх піти до Капітолія та “боротися, як у пеклі”, і повторив свої неправдиві заяви про те, що вибори у нього вкрали під час широкомасштабних фальсифікацій голосування.

Внаслідок заворушень 5 осіб, у тому числі поліціянти, загинули. Зокрема понад 140 правоохоронців зазнали поранень.

За словами прокурорів, для заворушень Тарріо, Рел, Нордіан і Біггс створили те, що вони назвали Міністерством самооборони, до якого увійшло близько 65 членів групи “Горді хлопці”, які обмінювалися зашифрованими повідомленнями.

Пеццола також звинувачували у пограбуванні через крадіжку поліцейського щита, який, за словами прокурорів, він використовував, щоб розбити вікно, дозволивши іншим бунтівникам увійти до Капітолія. За цим звинуваченням його засудили.

Адвокати заявили присяжним, що їхні клієнти не планували нападати на Капітолій і поїхали до Вашингтона лише для протесту. Адвокати також намагалися звинуватити Трампа, заявивши, що це саме він закликав протестувальників штурмувати Капітолій.

“Вони хочуть використати Енріке Тарріо як цапа-відбувайла для Дональда Трампа та тих, хто перебуває при владі”, – сказав адвокат Тарріо про прокурорів під час свого завершального слова перед присяжними.

Штурм Капітолія

Нагадаємо, натовп прихильників Дональда Трампа, що штурмували Капітолій США, охоплював адептів теорії змови QAnon, на підтримку яких президент висловлювався публічно, і членів екстремістської організації Proud Boys.

По обіді 6 січня в будівлі Капітолія у Вашингтоні розпочалося спільне засідання Палати представників та Сенату США. Конгрес мав підрахувати та затвердити голоси виборників, остаточно оголосивши про перемогу обраного президента Джо Байдена.

Напередодні засідання у Вашингтоні розпочався анонсований Дональдом Трампом мітинг його прихильників. На протест з’їхалися люди з усієї країни.

Під час зачистки Капітолія від протестувальників загалом було затримано понад півсотні осіб, серед яких половина – безпосередньо у приміщеннях Конгресу. 13 особам вже висунули обвинувачення у зв’язку з участю у заворушеннях. Серед них — Річард Барнетт, який вдерся до кабінету спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі, та нещодавно обраний член Палати делегатів Західної Вірджинії (від Республіканської партії) Деррік Еванс.

Жертвами подій 6 січня стали п’ятеро осіб. Про смерть чотирьох осіб стало відомо того ж дня. Однією з жертв стала прихильниця Трампа та QAnon Ешлі Беббіт. 8 січня помер офіцер поліції Браян Сікнік, який отримав травми під час штурму Капітолія. #Букви розповідали, що відомо про офіцера, який загинув.