Російський агент, який "зливав" позиції ЗСУ у Краматорську (Донецька область), проведе за ґратами 14 років. Його затримали у травні цього року з доказами діяльності на користь Росії.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Основними завданнями агента було виявляти позиції СБУ та Національної гвардії в районі Краматорська. Він передавав ворогу інформацію про дислокацію підрозділів Сил оборони на східному фронті. Ще зрадник збирав дані про місця перебування та маршрути переміщення співробітників правоохоронних органів України на території регіону.

Під час затримання весною у чоловіка на телефоні виявили докази законспірованого листування з ворогом. Поплічником окупантів виявився місцевий житель. Його було завербовано представником спецслужб РФ на початку широкомасштабного вторгнення.

Чоловік потрапив у поле зору окупантів через прокремлівські погляди, які неодноразово висловлював серед оточення. Він розповідав про “швидке” захоплення українського міста і встановлення там московського режиму.

За вказівками росіян він об’їжджав територію райцентру для подальшого фіксування переміщення українських військ. Окупанти отримували від нього інформацію у вигляді позначок геолокацій на електронних картах. Для комунікації використовували анонімні месенджери.

Російський агент виконував “роботу” не безоплатно — сума коштів залежала від актуальності та важливості розвідувальних відомостей.

Його викрили співробітники СБУ, зірвавши плани ворога щодо використання розвідданих для підготовки і проведення прицільних ракетних ударів по Краматорську.

На підставі зібраних доказів суд визнав фігуранта винним за ч. 7 ст. 111-1 (надання державі-агресору допомоги у веденні бойових дій проти Збройних сил України) Кримінального кодексу України. Суд призначив йому покарання у вигляді 14 років ув’язнення.





Суд призначив 14 років за ґратами чоловіку, який «здавав» позиції ЗСУ у Краматорську // 3 фото