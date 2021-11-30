Про це повідомив його адвокат Михайло Магарський.
За його словами, відповідну ухвалу прийняв суд.
“Його (Стахіва – ред.) направлено на судову експертизу в психіатричний заклад. Така ухвала суду підлягає оскарженню, і, звичайно, ми будемо її оскаржувати”, – сказав він.
Магарський очікує, що завтра 1 грудня Стахіва випустять із СІЗО.
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