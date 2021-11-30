Про це повідомив його адвокат Михайло Магарський.

За його словами, відповідну ухвалу прийняв суд.

“Його (Стахіва – ред.) направлено на судову експертизу в психіатричний заклад. Така ухвала суду підлягає оскарженню, і, звичайно, ми будемо її оскаржувати”, – сказав він.

Також він сповістив, що його прихильники вже зібрали всю суму застави розміром 998 800 тисяч гривень і внесли її на рахунок. Наразі сторона захисту має лише отримати довідку про сплату суми застави.

Магарський очікує, що завтра 1 грудня Стахіва випустять із СІЗО.