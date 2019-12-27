Про це повідомляють #Букви.

Апеляції були подані обвинуваченими на постанову Святошинського районного суду Києва від 19 грудня 2019 року про застосування щодо них запобіжного заходу у вигляді арешту.

Засідання почалося із запізненням. Підозрюваних у зал засідань не доставили. Екс-“беркутівці” Олег Янішевський, Павло Аброськін і Сергій Зінченко беруть участь у суді в режимі відеоконференції. Також на засіданні присутні їхні захисники.

Екс-“беркутівець” Сергій Тамтура присутній у залі засідань зі своїм адвокатом (йому було обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту).

Екс-“беркутівець” Олександр Маринченко відсутній у залі засідань, оскільки знаходиться під цілодобовим домашнім арештом.

Також на засіданні присутні потерпілі та їхні адвокати.

Як відзначали в ГО “Адвокатська дорадча група” (ініціатива адвокатів, що представляють інтереси потерпілих у справах Майдану), завтрашнє судове засідання — “План Б” для того, щоб домогтися звільнення колишніх співробітників “Беркута” та передачі їх “Л/ДНР” в рамках обміну полоненими.