Шевченківський районний суд розгляне справу про погрози телеведучого Сергія Пояркова на адресу Президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляється на сайті суду.

Відповідно до розкладу Шевченківського районного суду Києва, у вівторок, 30 червня, відбудеться судове засідання у справі про погрози стосовно державного діяча.

Постраждалим в цьому провадженні є Президент України Зеленський, обвинуваченим — художник та телеведучий Сергій Поярков.

Засідання призначене на 13:30 годин, головувати буде суддя Тетяна Левицька.

Нагадаємо, 9 січня 2020 року Нацрада з телерадіомовлення призначив перевірку телеканалу “Прямий” через висловлювання ведучого Сергія Пояркова в передачі “ПоярковNEWS” на адресу президента Зеленського. Ведучий назвав його “маленьким чмом” і “криворізьким ссикунчиком”. Після цього проти Пояркова порушили кримінальну справу, суд відпустив його під особисте зобов’язання.

В кінці травня ведучий телеканалу “Прямий” Тарас Березовець опублікував обвинувальний акт Служби безпеки України щодо Пояркова. Відповідно до документа, Пояркова звинувачують у злочині, передбаченому ч. 1 ст. 346 (Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) КК. Санкція — до п’яти років позбавлення волі.