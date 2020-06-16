Про це повідомляється на сайті суду.
Відповідно до розкладу Шевченківського районного суду Києва, у вівторок, 30 червня, відбудеться судове засідання у справі про погрози стосовно державного діяча.
Постраждалим в цьому провадженні є Президент України Зеленський, обвинуваченим — художник та телеведучий Сергій Поярков.
Засідання призначене на 13:30 годин, головувати буде суддя Тетяна Левицька.
Нагадаємо, 9 січня 2020 року Нацрада з телерадіомовлення призначив перевірку телеканалу “Прямий” через висловлювання ведучого Сергія Пояркова в передачі “ПоярковNEWS” на адресу президента Зеленського. Ведучий назвав його “маленьким чмом” і “криворізьким ссикунчиком”. Після цього проти Пояркова порушили кримінальну справу, суд відпустив його під особисте зобов’язання.
В кінці травня ведучий телеканалу “Прямий” Тарас Березовець опублікував обвинувальний акт Служби безпеки України щодо Пояркова. Відповідно до документа, Пояркова звинувачують у злочині, передбаченому ч. 1 ст. 346 (Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) КК. Санкція — до п’яти років позбавлення волі.
- У коментарі “Детектор-медіа” провідний заявив, що справу розслідують з жовтня 2019 року нібито через пародії на YouTube, в якій згадувався Зеленський. Він стверджує, що в його діях не було замаху на злочин. За словами телеведучого, Президент двічі давав свідчення у цій справі, в яких нібито висловлював страх перед ним. Водночас прессекретарка Президента Юлія Мендель не змогла підтвердити цю інформацію.
- Раніше кореспонденту #Букв вдалося сфотографувати частина листування між Євгенією Кравчук, яка є заступником голови комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, і Тетяною Цибою — головою підкомітету з питань права громадян на інформацію комітету ВР з питань свободи слова. “Женя, з Поярковим в такому вигляді буде жопа. Давай в п’ятницю запросимо його, і прес-служба … підготуємо, як його звільнити … Тому що він реально пише … у Гордона про парламент”, – написала Тетяна Циба.