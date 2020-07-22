Суд розгляне зміну запобіжного заходу Стерненку 27 липня

Про це повідомив сам Стерненко у Facebook.

“Засідання по зміні мого запобіжного заходу призначили на 27 липня о 10:00 в Шевченківському суді м. Києва”, – написав активіст.

Він також додав, що головуватиме суддя Осаулов.

Нагадаємо, що 15 червня активісту Сергію Стерненку обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на термін в 60 днів. Відповідне рішення ухвалив суддя Шевченківського районного суду Києва Володимир Бігуль.

Сам активіст вважає, що рішення було прийнято під тиском з боку Офісу генерального прокурора. Крім того, відповідно до рішення суду активіст повинен знаходитися під домашнім арештом в Одесі за адресою вулиця Приморська, 37. За цією адресою розташована військова частина — Одеський загін морської охорони, куди його, за його словами, не пустять.

16 червня Шевченківський районний суд Києва змінив адресу домашнього арешту для активіста Сергія Стерненка.